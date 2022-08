Com mais confirmações em Americana e Sumaré, RPT soma 22 casos de varíola dos macacos

As cidades de Americana e Sumaré confirmaram, nesta quarta-feira (31), mais três casos de varíola dos macacos. Com isso, a RPT (Região do Polo Têxtil) chega a 22 registros positivos da doença.

Em Americana, o quarto caso da infecção foi confirmado em um homem de 68 anos. De acordo com a Vigilância Epidemiológica, o paciente não viajou recentemente. Ele se encontra com quadro estável de saúde e vem sendo monitorado pelo SAE (Serviço de Assistência Especializada em Infectologia). Além dele, seus familiares diretos também estão sendo acompanhados pelo setor.

Em Sumaré, dois homens, de 52 e 36 anos, ambos moradores da região do Matão, também contraíram a doença, elevando para oito o número de casos no município. Os dois estão em isolamento domiciliar e sendo monitorados pelas equipes da Secretaria de Saúde. Outros cinco casos estão em investigação.

Além de Americana e Sumaré, Santa Bárbara d’Oeste registrou até o momento oito ocorrências da doença. Já Nova Odessa e Hortolândia confirmaram um caso cada uma.

A varíola dos macacos é transmitida quando alguém tem contato próximo com as lesões de pele, as secreções respiratórias ou os objetos usados por uma pessoa que está infectada. Também é descrita como uma infecção sexualmente transmissível.

O principal sintoma é o aparecimento de lesões parecidas com espinhas ou bolhas, que podem surgir no rosto, dentro da boca ou em outras partes do corpo. Também é comum o surgimento de caroço no pescoço, axila e virilhas; febre, dor de cabeça, calafrios, cansaço e dores musculares.

Não existe um remédio específico para tratar o vírus somente medicamentos para os sintomas. A cicatrização das lesões pode levar até 20 dias.