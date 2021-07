Com mais 11 óbitos, Americana supera 700 vítimas da pandemia

No Hospital Municipal a taxa de ocupação é de 100% para leitos com respiradores - Foto: Marcelo Rocha - O Liberal.JPG

A Vigilância Epidemiológica de Americana informou mais 11 mortes pelo novo coronavírus (Covid-19) nesta quinta-feira (1°), superando a triste marca de 700 vidas perdidas pela pandemia. O município também informou a segunda vítima mais jovem da doença: uma moça de 23 anos que tinha diabetes.

No total, o município contabiliza 702 mortes por Covid. Os óbitos informados hoje foram:

Mulher, 23 anos, moradora do bairro Parque Residencial Nardini, portadora de diabetes, que estava internada em hospital particular e faleceu no dia 17 de junho;

Homem, 50 anos, morador do bairro Jardim Thelja, sem informações de doenças preexistentes, que estava internado no Hospital Municipal e faleceu no dia 20 de junho;

Homem, 35 anos, morador do bairro Jardim da Mata, portador de doença cardiovascular crônica, que estava internado em hospital público de Campinas e faleceu no dia 25 de junho;

Mulher, 58 anos, moradora do bairro Jardim dos Lírios, portadora de doença cardiovascular crônica, que estava internada em hospital particular de São Bernardo do Campo e faleceu no dia 26 de junho;

Mulher, 74 anos, moradora do bairro Nova Carioba, sem informações de doenças preexistentes, que estava internada no Hospital Municipal e faleceu no dia 28 de junho;

Mulher, 90 anos, moradora do bairro Antônio Zanaga, sem informações de doenças preexistentes, que estava internada no Hospital Municipal e faleceu no dia 28 de junho;

Mulher, 69 anos, moradora do bairro Vila Gallo, sem informações de doenças preexistentes, que estava internada em hospital particular e faleceu no dia 29 de junho;

Mulher, 38 anos, moradora do bairro Vila Belvedere, sem informações de doenças preexistentes, que estava internada no Hospital Municipal e faleceu no dia 29 de junho;

Mulher, 88 anos, moradora do bairro Vila Amorim, portadora de doença cardiovascular crônica e diabetes, que estava internada em hospital particular e faleceu no dia 30 de junho;

Mulher, 66 anos, moradora do bairro Jardim Bela Vista, sem informações de doenças preexistentes, que estava internada no Hospital Municipal e faleceu no dia 30 de junho;

Homem, 64 anos, morador do bairro Jardim da Paz, portador de diabetes e hipertensão arterial, que estava internado no Hospital Municipal e faleceu no dia 30 de junho.

Além dos óbitos, o município confirmou 175 novos casos. O quadro geral da doença na cidade é de 23.085 casos positivos, sendo 56 internados, 702 óbitos, 758 em isolamento domiciliar, 21.569 recuperados. Há ainda 130 casos suspeitos aguardando resultados de exames.

Ocupação de leitos

Os leitos com respiradores têm ocupação máxima nesta quinta-feira, com 85 pacientes internados. As enfermarias registram ocupação de 73% (de 88 no total, 65 estão ocupados).

No Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi a taxa de ocupação é de 100% para leitos com respiradores (de 30 no total, 30 ocupados) e 68,58% sem respiradores (de 35 no total, 24 ocupados).

No Hospital São Lucas, a taxa de ocupação é de 100% para leitos com respiradores (de 16 no total, 16 ocupados) e 25% sem respiradores (de 16 no total, 4 ocupados).

No Hospital São Francisco, a taxa é de 100% para leitos com respiradores (de 16 no total, 16 ocupados) e de 100% sem respiradores (de 17 no total, 17 ocupados).

No Hospital Unimed, a taxa é de 100% para leitos com respiradores (de 23 no total, 23 ocupados) e de 100% de leitos sem respiradores (de 20 no total, 20 ocupados).