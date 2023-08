Com Macris no comando, PSDB cogita candidatura própria ou apoio a Chico ou Omar

Agora comandado pelo ex-deputado Vanderlei Macris, o diretório do PSDB em Americana analisa três possibilidades para as eleições municipais de 2024.

Segundo o ex-parlamentar, o partido cogita uma candidatura própria à prefeitura, mas também estuda apoiar um candidato de outra sigla, que pode ser o atual prefeito Chico Sardelli (PV) ou o antecessor Omar Najar (MDB).

Chico Sardelli, Omar Najar e Vanderlei Macris, em 2017 – Foto: Arquivo / Liberal

Publicamente, nenhum dos dois confirmaram que estarão na disputa, mas ambos são potenciais candidatos. Em caso de aliança, o PSDB pode tentar emplacar um candidato a vice, de acordo com Macris.

“O partido, hoje, está avaliando qual é o melhor caminho”, disse o tucano, eleito presidente municipal do PSDB no último sábado – ele substitui o ex-vice-prefeito Roger Willians.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O ex-deputado também não descarta a possibilidade de ele mesmo ser candidato a um cargo no Executivo, mas ressaltou que, além dele, outros nomes podem ser lançados pela sigla.

Vanderlei Macris e Eduardo Leite, em reunião nacional do PSDB – Foto: Divulgação

Macris também falou em realizar um trabalho de reconstrução dentro do partido, com captação de novas lideranças e reconhecimento de erros.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

A nível federal, segundo ele, o partido vai atuar com foco no nome de Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul e presidente nacional do PSDB, para as eleições de 2026.

“A gente espera construir uma base sólida, começando novamente, num processo de reconstrução, de fidelização com as causas da sociedade, como sempre foi historicamente a vida do partido”, afirmou Macris, que está sem cargo político desde janeiro deste ano, quando encerrou seu mandato na Câmara dos Deputados.