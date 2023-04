Com lei sancionada, guardas começam a atuar nas escolas municipais de Americana

Prefeito Chico Sardelli sancionou a lei nesta sexta-feira - Foto: Secom / Divulgação

O prefeito de Americana, Chico Sardelli (PV), sancionou nesta sexta-feira (28) a lei que prevê diária para os guardas municipais. Dessa forma, a partir desta sexta, cada escola municipal passa a contar com um agente durante o período de aula, segundo a prefeitura.

A lei institui a Deje-Gama (Diária Especial por Jornada Extraordinária da Guarda Municipal de Americana), que corresponde a cinco, oito, dez ou 12 horas contínuas de atividades fora da jornada normal.

A medida substitui a necessidade de contratação de seguranças particulares, uma das ações que tinham sido propostas pelo Executivo inicialmente, em resposta aos ataques ocorridos em escolas.

Após análise, a administração municipal concluiu que a criação da jornada extraordinária se mostrou mais “efetiva”, devido à experiência dos guardas e à proximidade deles com a população.

“Entendemos que essa é a melhor solução, principalmente pelo caráter comunitário do trabalho prestado pela corporação, que é o mais adequado ao ambiente escolar. As rondas que já vêm sendo realizadas têm demonstrado resultados bastante positivos, e a decisão do prefeito Chico é manter um profissional armado dentro das escolas aproveitando o trabalho dos patrulheiros”, declarou o secretário municipal de Educação, Vinicius Guizini.

Os guardas poderão receber até R$ 534,45 por diária especial, mas cada um pode fazer, no máximo, dez jornadas extraordinárias por mês. A adesão é facultativa aos agentes, e as escalas serão distribuídas pelo superior hierárquico responsável pela equipe, com prévia autorização do comando da Gama.

“Com esse projeto, estamos buscando atender aos anseios da comunidade e dar mais segurança para os estudos das nossas crianças”, afirmou o comandante da Guarda, Marco Aurélio da Silva. Antes da sanção do prefeito, a proposta passou por duas votações na câmara.

Sindicato

Conforme o LIBERAL noticiou, o SSPMA (Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Americana) considera o projeto inconstitucional e apontou que a diária extra trará prejuízos financeiros aos guardas, pois não vai integrar a base de cálculo para apuração de verbas como 13º salário, férias e FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço).

Nesta sexta, o presidente do sindicato, Toninho Forti, disse que a entidade vai acionar a Justiça caso for procurada por algum servidor que se sentir prejudicado pela lei. “Nós temos, agora, de aguardar a manifestação deles para tomar algum tipo de providência”, afirmou.