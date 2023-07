Com jogos à noite e junta disciplinar, Gigantão terá início na terça-feira

Competição será disputada em nove campos e contará com 41 times entre as duas divisões

A edição deste ano do Campeonato de Futebol Amador Gigantão, promovido pela Secretaria de Esportes de Americana, terá início na próxima terça-feira (1º) e jogos no período da noite. Além disso, haverá a estreia da Junta Disciplinar Desportiva, que promete punir casos de indisciplinas cometidos durante a competição.

Anúncio do campeonato aconteceu na noite desta quinta-feira, no Centro Cívico – Foto: Secom_Divulgação

As informações foram confirmadas nesta quinta-feira (27), durante a cerimônia de lançamento do Gigantão, realizada no Centro Cívico. Ao todo, serão 41 times em campo, sendo 20 na primeira divisão, divididos em quatro grupos, além de 21, também separados em quatro chaves, na segunda.

O jogo de abertura será na terça-feira (1º), em duelo entre os dois campeões de 2022: Zanaga FC e Real Santa Fé. A partida está prevista para ter início às 20 horas, no Centro Cívico. A segundona, por sua vez, começará no domingo (30). Ao todo, nove campos serão destinados para a disputa do amador.

“O Gigantão já é uma tradição em Americana, sempre mobiliza toda a cidade e temos certeza de que esta edição não será diferente. E neste ano com a novidade dos jogos à noite, em um horário que facilita a participação das famílias nas arquibancadas torcendo pelos seus times e vivendo bons momentos de lazer”, afirmou o prefeito Chico Sardelli (PV).

Junta Disciplinar Desportiva

Conforme noticiado pelo LIBERAL em abril, o Gigantão deste ano terá uma Junta Disciplinar Desportiva com o intuito de julgar os casos de indisciplina ocorridos ao longo da competição. O secretário de Esportes, Marcio Leal, explicou como será o funcionamento do comitê.

“Foi uma junta criada com membros de Campinas em parceria com a empresa de arbitragem que irá administrar os jogos. Foi criada essa Junta Disciplinar Desportiva para poder julgar os fatos que acontecerem no campo”, disse.

“Se tiver alguma irregularidade na súmula [da partida], que o árbitro colocar, a junta vai julgar. Se algum time achar que teve alguma coisa, entra com um pedido via e-mail para poderem analisar”, completou.

*Estagiário sob supervisão de Diego Juliani