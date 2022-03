Com investimento de R$ 20 mi, Evonik inaugura novos laboratórios em Americana

Estruturas são parte do novo Centro de Tecnologia Aplicada da empresa que atua no ramo das especialidades químicas

Evonik iniciou o funcionamento do ATC nesta segunda-feira - Foto: Divulgação

Com investimento de aproximadamente R$ 20 milhões, a empresa Evonik, que atua no ramo de especialidades químicas, inaugurou nesta segunda-feira um novo espaço com oito laboratórios em Americana. Trata-se do ATC (sigla em inglês para Centro de Tecnologia Aplicada).

Os laboratórios são voltados aos mercados de cuidados pessoais, cuidados do lar, poliuretanos, farmacêutico, agro, construção civil, produtos à base de epóxi, tintas e nutrição animal.

Também há duas plantas piloto, dirigidas às áreas de nutrição animal e poliuretanos. A área total tem cerca de 2,3 m² e ainda conta com auditório, recepção, salas de reunião, espaço de ‘coworking’ e espaço de convivência. As obras começaram no final de 2020.

“Apesar dos desafios de mercado, concluímos com êxito e dentro do prazo previsto a construção do ATC. Seguimos empenhados em oferecer a melhor experiência aos nossos clientes e comprometidos com o desenvolvimento de soluções que tornem o nosso futuro melhor a partir destas inovações”, disse Elias Lacerda, diretor-presidente da Região América Central e do Sul da Evonik.

O ATC abrigará serviços como desenvolvimento, aprimoramento e reprodução de formulações, testes variados de performance, análises físico-químicas, projetos customizados, simulação de processos de produção em escala industrial e relatórios técnicos.

O espaço também é destinado para capacitação e treinamentos, além de apresentações de novidades e conceitos que possam inspirar desenvolvimentos futuros.

“O novo ATC é um ambiente colaborativo, integrado, que favorece a interação entre os nossos especialistas do mundo todo e fomenta a inovação. Proporcionaremos aos clientes uma experiência aprofundada no universo Evonik, com todo o know-how que o grupo possui em nível global atuando em mais de 100 países”, afirmou Lacerda.

Com operação em pelo menos 100 países, a Evonik movimentou 15 bilhões de euros e um lucro operacional de 2,38 bilhões de euros em 2021.

Os produtos da empresa são utilizados como matéria-prima nos segmentos automotivo, agroquímico, farmacêutico, cosmético, de biodiesel, borracha, construção civil, nutrição animal, papel e celulose, plástico, química, tintas, entre outros.