Com investimento de R$ 10 milhões, Cobasi terá loja na Avenida Brasil

Com investimento aproximado de R$ 10 milhões e a promessa de gerar 200 empregos diretos e indiretos, a rede de pet shop Cobasi anunciou nesta quinta-feira (17) a instalação de uma loja em Americana. A unidade será construída na Avenida Brasil, na altura do número 1.580.

Encontro dos representantes da empresa com o prefeito Chico Sardelli ocorreu nesta quinta – Foto: Beatriz Costa / Prefeitura de Americana

Representantes da rede se reuniram com o prefeito Chico Sardelli e o secretário de Desenvolvimento Econômico, Rafael de Barros. As obras devem começar ainda neste mês de fevereiro.

Segundo o secretário de Desenvolvimento Econômico, a previsão é de que a loja seja inaugurada em setembro. Serão 1000 metros quadrados de área útil.

A Cobasi inaugurou sua primeira loja em 1985, em São Paulo, com o conceito de megaloja voltada especialmente para o cuidado de animais de estimação. Atualmente está presente em 11 estados, com mais de 130 lojas, com mix de produtos próprios e importados, voltados ao mercado pet.

“Americana é um cidade próspera, com grandes atrativos para as principais empresas do Brasil, e a chegada da Cobasi nos alegra muito, pela confiança em nosso município, pelos empregos gerados, e pela oferta de mais produtos e serviços de qualidade à nossa população”, destaca Rafael de Barros.