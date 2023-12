Com intuito de tornar região central atrativa, Americana entrega revitalização do Calçadão

Programa "Nosso Centro" foi desenvolvido em parceria com a Acia e alunos da Unisal

Ação da prefeitura promoveu reformas no Calçadão - Foto: Prefeitura de Americana

A revitalização do Calçadão da região central de Americana foi entregue na noite desta segunda-feira (18). Denominada “Nosso Centro”, a ação foi realizada pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico em parceria com a Acia (Associação Comercial e Industrial de Americana) e alunos de arquitetura e urbanismo da Unisal (Centro Universitário Salesiano).

Nas obras, o calçamento da região foi revitalizado, assim como bancos, postes e canteiro central pintados. Ainda foram colocadas novas lixeiras e bancos. Além disso, um novo ponto de táxi foi instalado na Avenida Dr. Antônio Lobo, em frente ao Terminal Metropolitano.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Por fim, a região recebeu novo paisagismo. Foram instalados vasos, adubação e plantio de novas mudas de plantas apropriadas para o local. No entanto, a prefeitura não especificou quais são as espécies. De acordo com o município, o Calçadão ainda receberá bicicletários e placas informativas.

Presente na entrega, o prefeito Chico Sardelli (PV) falou em tornar o Centro atrativo para os consumidores. “Uma alegria imensa poder entregar melhorias tão aguardadas. Queremos ver o nosso Centro sempre da melhor forma”, afirmou.

Ação da prefeitura promoveu reformas no Calçadão – Foto: Prefeitura de Americana

“Que os comerciantes que geram tantos empregos importantes para a cidade estejam motivados, que os trabalhadores tenham as melhores condições de acesso e a população que vem aqui fazer suas compras, pagar suas contas, possa encontrar um lugar atrativo no seu dia a dia”, completou Chico.

Comércio

De acordo com o presidente da Acia, Marcelo Fernandes, as mudanças recentes na região central têm impactado o comércio de forma positiva. De acordo com a associação, a expectativa deste ano é um aumento de 6% nas vendas em relação ao ano passado.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

“Tivemos as mudanças no sistema da Área Azul, a volta da iluminação de Natal, fora toda escuta dos comerciantes, empresários e trabalhadores do comércio. Esse está sendo o melhor Natal dos últimos anos, em vendas, esperança e envolvimento”, disse.

*Estagiário sob supervisão de João Colosalle