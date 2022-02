Com intensidade atípica, chuva deve continuar até terça na região

Frente fria que chega acompanha massa de ar frio, que vai diminuir as temperaturas, com máximas entre 22ºC e 23ºC

As chuvas devem continuar na RMC (Região Metropolitana de Campinas) até terça-feira. A expectativa é de chegada de uma frente fria neste domingo, trazendo chuvas generalizadas, de acordo com o Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura), da Unicamp.

A frente fria que chega à região acompanha uma massa de ar frio, que vai diminuir as temperaturas, com máximas entre 22ºC e 23ºC. O sol ainda pode aparecer neste sábado, mas são esperadas pancadas de chuva.

Temperatura cai e chuva segue até terça-feira na Região Metropolitana de Campinas – Foto: Claudeci Junior / O Liberal

A previsão permanece a mesma segunda e terça, com temperaturas amenas e tempo encoberto, com chuvas ocasionais.

“Esses sistemas que estão ocorrendo aqui na região são sistemas de verão, mas não é comum atingirem a nossa região com tanta intensidade”, explicou a meteorologista Ana Ávila, do Cepagri, sobre as chuvas.

O último ano em que o Cepagri registou chuvas a cima da média foi em 2017, quando choveu 355mm em janeiro. Já foram registrados 313mm no mesmo período deste ano.

“De lá para cá nós tivemos um período com menos chuva, então a gente fica até um pouco surpreso, mas, aqui na nossa região, as chuvas se concentram no verão, e a zona de convergência do Atlântico Sul é um fenômeno que provoca essas chuvas contínuas”, comentou a meteorologista.

De acordo com a Defesa Civil de Americana, os próximos dias terão volume alto de chuva, com 20mm previstos para hoje. Domingo, segunda e terça-feira devem ter 26mm, 44mm e 36mm, respectivamente.

Segundo o diretor do órgão, João Miletta, o nível da água dos rios e ribeirões do município já abaixou, mas sempre existe risco de alagamentos.

“Se chegar perto de área inundada, não entre de maneira alguma, pode ficar parado no meio do alagamento”, disse o diretor.

*Estagiária sob supervisão de Guilherme Magnin