Com início da Copa, vereador cobra medidas sobre fogos de artifício

No mesmo dia em que o Brasil fez sua estreia na Copa do Mundo, o vereador Marcos Caetano (PL), de Americana, protocolou na câmara, nesta quinta, um requerimento no qual cobra providências da Gama (Guarda Municipal de Americana) sobre o cumprimento da lei que proíbe a soltura de fogos de artifício com barulho.

Ele é autor da lei municipal que trata do assunto e que foi sancionada pelo prefeito Chico Sardelli (PV) em setembro de 2021.

A fiscalização está sob responsabilidade da Secretaria de Meio Ambiente, com o apoio do GPA (Grupo de Proteção Ambiental) da Gama. A lei prevê multa de R$ 1 mil para infratores.

No requerimento, o vereador diz receber “várias ligações” de moradores que reclamam da soltura de fogos com estampido.

“É comum nos finais de semana e em datas comemorativas, em dias de jogos de futebol, ano de Copa do Mundo ou qualquer outra data que envolva comemorações ouvir-se, nos limites do Município e principalmente na zona urbana de Americana, o espocar de fogos de artifício”, afirma.

No documento, endereçado à prefeitura, Marcos Caetano indaga se o GPA está “realizando patrulhamento, fiscalizando e tomando as devidas providências”, pergunta quais são os bairros com maior incidência de casos, questiona se o Executivo realiza alguma campanha de conscientização e pede um relatório de ocorrências e multas aplicadas.

O LIBERAL perguntou à prefeitura como se dá a fiscalização, mas não houve resposta.