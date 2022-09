Com impulso da pandemia, procura por comida pronta e saudável cresce

O consumo de alimentos saudáveis, que já vinha ganhando força entre os brasileiros, foi intensificado pela pandemia da Covid-19. Para se ter uma ideia, o setor cresceu, no Brasil, 33% entre 2015 e 2020, de acordo com a Euromonitor Internacional, empresa de análises de inteligência estratégica. E a expectativa é que até 2025 cresça mais 27%.

Pioneira em serviço de refeições saudáveis, em Americana, Ciça Faria, chef e nutricionista da cozinha A Ciça que Fez, trabalha desde 2006 com esse tipo de alimentação. No início, ela comercializava 40 refeições por dia e, hoje, vende 200, além de manter uma linha de congelados em dois supermercados do município.

Segundo Ciça, o negócio deslanchou mesmo depois de 2010, mas a pandemia mudou ainda mais esse cenário. “A conscientização da população quanto a uma alimentação saudável como forma de promoção de saúde e prevenção de doenças cresceu muito. E com isso, nosso ramo de negócios também”, afirma.

Há nove anos em funcionamento, em Americana, a Casa Nutri, que em breve passará por uma mudança na marca, iniciou os trabalhos com a venda de 10 marmitas saudáveis por dia. Atualmente, a produção é de quase 10 mil refeições por mês.

“Com a pandemia, notamos que a procura por uma alimentação saudável é crescente haja visto que nosso corpo responde muito melhor às doenças e tratamentos quando se tem uma rotina de vida equilibrada”, destaca Stephanie Bordon, nutricionista e administradora da empresa.

A Casa Nutri trabalha com refeições saudáveis ultracongeladas, que é uma técnica que evita formação de água, perda de nutrientes e de coloração e gosto dos alimentos. “Chegar em casa e ter uma marmita nutricionalmente completa facilita demais o dia a dia, além de livrar as pessoas das tentações contidas nos aplicativos de comida”, comenta Stephanie, acrescentando que recentemente a empresa abriu, no Jardim São Paulo, uma padaria saudável.

Também em Americana, a Congelados do Bem viu a quantidade de refeições saudáveis saltar de 800, em abril do ano passado, para 1.250 em agosto deste ano, um crescimento de 56%.

“Em 2021, estávamos vivendo um momento de retorno presencial aos restaurantes, o que para nós, que fornecemos refeições para consumo em casa ou no trabalho, não implicou em crescimento nas vendas. Mas neste ano, o cenário mudou. As pessoas voltaram à vida normal, mas mais preocupadas com o que consomem”, afirma Claudia Regina Martins Moreira, nutricionista e sócia-proprietária da Congelados do Bem.

Ainda segundo levantamento da Euromonitor Internacional, a indústria de bebidas e comidas saudáveis atingiu um tamanho de mercado de R$ 100,2 bilhões em 2020.