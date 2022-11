Com furto em alta, seguradoras têm ‘fugido’ de donos de Hilux

Caminhonete furtada encontrada em Americana – Foto: Gama / Divulgação

A alta no número de furtos da caminhonete Toyota Hilux, em Americana, tem feito com que as seguradoras neguem a cobertura ou cobrem valores elevados pelo serviço, o que faz com que muitos desistam da compra ou substituam o modelo.

Levantamento feito pelo LIBERAL com base nos boletins de ocorrência, mostra que entre 2018 e 2020, a quantidade de Hilux levadas por bandidos não chegou a dez por ano. Em 2021, saltou para 41. E, em 2022, até setembro, já foram ao menos 74.

“Além do preço que disparou tanto quantos os furtos, a aceitação por parte das seguradoras fechou de uma maneira radical. Hoje, uma ou duas ainda aceitam, mas nem renovação estão fazendo mais, avisam cerca de um mês antes do vencimento que não vão mais oferecer a cobertura”, afirma Geraldo Sacilotto, proprietário da Better Corretora de Seguros.

De acordo com ele, esse cenário se intensificou no último ano com o aumento dos furtos desse modelo de caminhonete. “Até então, o preço [do seguro] foi aumentando, mas as seguradoras continuavam aceitando. Porém, de um ano para cá, começou a recusa”, diz.

Sacilotto contou que clientes que tiveram a Hilux furtada chegaram a cotar para comprar outra, mas acabaram optando por outro modelo quando consultaram o preço do seguro. “Se antes eles pagavam R$ 4 mil em uma renovação, hoje têm de desembolsar entre R$ 15 mil e R$ 20 mil”.

Segundo Felipe Medon, proprietário da Medon Seguros, a não aceitação das seguradoras em trabalhar com esse tipo de caminhonete ocorre desde 2020. “E as que ainda aceitam estão cobrando um custo bem elevado”.

Corretora de seguros, Sabrina Sargiolato explica que quando o cliente diz que pretende comprar uma Hilux, é solicitada a placa do veículo para uma cotação de valores de cobertura. “Quando essa informação é colocada no sistema, a maioria das seguradoras joga risco restrito para essa região, ou seja, a seguradora está com índice tão alto que está restringindo a aceitação daquele modelo”, afirma.

Investigação

Os crimes envolvendo a caminhonete, que chega a custar mais de R$ 300 mil, têm sido alvo de investigações da Polícia Civil. Semana passada, por exemplo, uma operação envolvendo mais de 100 policiais de delegacias de Americana, Limeira, São João da Boa Vista, Casa Branca e Piracicaba, prendeu 14 pessoas investigadas por integrarem a cadeia deste tipo de delito – que vai do ladrão, que furta ou rouba o veículo, ao receptador, seja um desmanche ou uma loja de autopeças.

Em entrevista recente ao LIBERAL, o delegado da DIG (Delegacia de Investigações Gerais), Lúcio Petrocelli, chamou atenção para o fato de a Hilux ser um carro, apesar de caro, bem vendido e de alto valor no comércio, o que gera uma demanda por peças usadas, por exemplo.

Comandante da 1ª Companhia da PM de Americana, capitão Tiago Augusto Costa e Silva apontou ainda a motivação financeira. “Temos a questão do quanto é pago para um criminoso para fazer a subtração e levar até um desmanche. São valores altos que variam de R$ 5 mil a R$ 15 mil por veículo”, comenta. Somado ao fato de o furto ser um crime de pena baixa, o delito se torna “atrativo” para bandidos.