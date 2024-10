Com foco no noticiário local, Grupo Liberal lança aplicativo para celular; veja como baixar

O Grupo Liberal lança, neste sábado (5), um aplicativo para celular em que os usuários poderão conferir, em tempo real, o noticiário de Americana e região. Além disso, quem tiver o app instalado poderá receber notificações das notícias de destaque, como a cobertura das eleições.

O aplicativo pode ser baixado nas lojas Google Play, para celulares com sistema Android, e App Store, do sistema iOS. Para encontrá-lo, os usuários podem procurar por “Liberal App”.

Baixe o app

> Android | Google Play

> iOS | App Store

O novo app é fruto de um projeto do Grupo Liberal com a Meta, a ANJ (Associação Nacional de Jornais) e o ICFJ (Centro Internacional para Jornalistas).

Em 2022, o jornal e outras 24 empresas de comunicação foram selecionados pela dona das marcas Instagram, WhatsApp e Facebook para um programa de aceleração de transformação digital de redações jornalísticas brasileiras. A iniciativa incluiu financiamento e mentoria para o desenvolvimento do projeto.

“Apresentamos o projeto de criarmos um aplicativo que facilitasse o acesso dos usuários e moradores da região ao noticiário próximo, local, que afeta o dia a dia deles. Ter o apoio da Meta, da ANJ e do ICFJ neste projeto foi fundamental”, comentou o editor-executivo João Colosalle, que destacou a relevância da iniciativa no mercado regional.

Novo app do LIBERAL – Foto: Leonardo Matos/Liberal

“No mundo inteiro, há uma grande dificuldade de jornais de pequeno e médio porte terem capacidade de investir em tecnologia, especialmente quem passa por uma transição de plataformas. No interior dos estados, praticamente não há veículos que contam com aplicativos de notícias. O leitor do LIBERAL terá esse privilégio”, complementou Colosalle.

Desenvolvimento

O app do LIBERAL foi desenvolvido pela agência F&MD, de São José do Rio Preto. O aplicativo levou em consideração a facilidade para os usuários conseguirem acessar o conteúdo do jornal, especialmente o noticiário das cidades da região.

Isso é possível por meio da capa do aplicativo, logo quando ele é aberto, ou por meio das seções ou últimas notícias. Dentro das editorias, como Cidades, o usuário pode ver os destaques de cada município arrastando para o lado a tela do celular.

Pelo app também é possível acessar as duas rádios do Grupo Liberal – a Gold FM 94.7 e a Zé FM 76.3. O leitor ainda poderá habilitar a opção de ser notificado pela Redação quando houver uma notícia relevante.

“O Grupo Liberal está sempre muito atento às tendências do Jornalismo e a como as pessoas estão consumindo conteúdo e notícias. Nossa missão é levar informação com qualidade e credibilidade, e que essa informação chegue de maneira fácil aos cidadãos”, afirmou Colosalle.