Com filha de quatro meses no colo, modelo de Americana é espancada pelo ex-marido

A modelo Nathália Vella dos Santos, de Americana, foi espancada pelo ex-marido na tarde de quinta-feira (26). A ocorrência foi registrada na DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) e ele foi preso em flagrante. O caso ganhou repercussão após a vítima fazer um desabafo em redes sociais.

Nathália foi agredida de diversas formas enquanto segurava a filha de 4 meses no colo – Foto: Instagram/Reprodução

De acordo com o registro policial do caso, Nathália se separou do ex-marido após descobrir traições. A vítima contou que o contato que mantinha com ele era por conta das duas filhas, uma de dois anos e uma bebê de quatro meses.

Por conta disso, ele estava na residência de Nathália na quinta-feira, dia em que ocorreram as agressões. A modelo havia saído de casa para fazer uma compra, e quando retornou, encontrou o ex-marido transtornado. Ele havia mexido em seu celular e visto mensagens trocadas com um colega.

O homem então ficou com ciúmes e, mesmo após diversas negativas da parte de Nathália sobre qualquer envolvimento com outra pessoa, ele começou a agredi-la.

Enquanto a vítima segurava a filha de quatro meses no colo, o agressor desferiu socos em seu rosto e cabeça. A modelo caiu no chão com a menina. Tentando proteger a filha das agressões, foi acertada por murros na cabeça, chutes nas costas e murros na barriga.

O homem usou fios do carregador de celular e do mouse para tentar estrangulá-la. Em um momento que as agressões cessaram, Nathália conseguiu levar a filha no quarto, mas foi novamente abordada pelo ex-marido. Ameaçando matá-la, ele puxou o pino da fechadura da porta e tentou perfurar o pescoço de Nathália. A vítima ficou no chão desacordada.

“Espancada com uma bebê de 4 meses no colo, uma pequena de 3 anos implorava por socorro enquanto assistia sua mãe sendo estrangulada com um fio de carregador pelo seu pai. Eu aceitei traições que foram gravadas, por amor as minhas filhas. Estou tentando me separar desde março de 2021, eu ia morrer se não fosse o tempo dele procurar uma faca pra me matar e então eu corri, ajude uma mulher que implore por socorro. Eu gritava por socorro e todos pararam pra assistir eu quase morrer dentro da minha casa! Poucas pessoas se dispuseram a tentar me ajudar. Até onde vai a crueldade do ser humano”, escreveu Nathalia em sua conta no Instagram.

Durante as agressões, ela gritou por socorro e acredita que alguém tenha ouvido os pedidos e acionado a PM (Polícia Militar), que compareceu ao local. Segundo o registro da corporação, a vítima apresentava lesões com sangramento na face. Os militares acionaram a unidade de resgate, que encaminhou Nathália ao Hospital Unimed, onde foi medicada e permaneceu em observação. A bebê não sofreu ferimentos.

Ainda de acordo com as informações da PM, o homem foi encaminhado à DDM, onde foi preso em flagrante por violência doméstica. Ele não pagou o valor da fiança, fixado em R$ 2 mil, e permaneceu preso.

A Gama (Guarda Municipal de Americana) informou que a vítima será inserida no programa Patrulha Maria da Penha, logo que a medida protetiva for concedida pela Justiça.