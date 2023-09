Com entrada gratuita, a Feira Limeira Patchwork em Americana será realizada pela primeira vez no município

A Feira Limeira Patchwork em Americana terá início nesta quarta-feira (13), na Fidam (Feira Industrial de Americana).

Com entrada gratuita, o evento acontecerá pela primeira vez no município e tem a expectativa de receber mais de 20 mil pessoas ao longo de quatro dias, sendo considerado um dos principais do segmento no País.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Expectativa é de que 20 mil pessoas passem pela Fidam ao longo dos quatro dias de evento – Foto: Divulgação

Dedicada ao trabalho com retalhos, a feira conta com 92 expositores vindos de diferentes estados, como Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro e Santa Catarina.

Serão ofertadas ao público linhas, costuras, tecidos, acessórios e itens relacionados ao patchwork.

Um dos empresários presentes no evento é Romeu Vieira Júnior, do estande Chá com Pano, de Piracicaba, que participa desde a 1ª edição.

“Prazerosamente, sempre expomos na feira. Estamos desde a 1ª edição. É ótima em público e vendas. Para nós, sempre trouxe bons resultados.”

A feira foi fundada em Limeira e teve suas 11 primeiras edições na cidade vizinha. Para a 12ª, no entanto, a organização optou pela vinda a Americana como forma de expandir o projeto.

Dos mais de 20 mil visitantes esperados, boa parte virá de caravanas. Até o momento foram confirmadas mais de 100 excursões.

Segundo o assessor de comunicação da D.A Eventos, empresa responsável pela organização, Filipe Souza, as caravanas estão presentes nas feiras desde o início do projeto.

Em abril, a mesma organização realizou a Feira Limeira de Artesanatos em Americana e, apenas no primeiro dia, o evento recebeu ônibus de 21 cidades.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

“As caravanas trazem um público considerável. Muitas são cativas e acompanham a feira desde as primeiras edições. Trata-se de um público que chega para comprar mesmo, conferir as novidades e lançamentos. Uma parcela muito grande do sucesso da Feira se deve às caravanas”, explicou ao LIBERAL.

Durante o evento, haverá a exposição ao público do Concurso Limeira em Patchwork. A ação reuniu inscrições de obras de trabalhos em retalhos artísticos, tendo como inspiração elementos de culturas regionais. Além disso, haverá praça de alimentação com diversas opções de refeições.*Estagiário sob supervisão de Diego Juliani

Serviço