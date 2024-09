Com entrada gratuita, Feira Pet de Americana deve reunir cerca de 4 mil pessoas

Evento está em sua 11ª edição e ocorre neste domingo, das 9h às 14h, no CCL, com diversas atrações

A Feira Pet de Americana deve reunir cerca de 4 mil pessoas neste domingo (22), no CCL (Centro de Cultura e Lazer), segundo estimativa divulgada pela organização. Com entrada gratuita, o evento oferecerá diversas atrações para os visitantes.

Feira Pet de Americana está em sua 11ª edição – Foto: Divulgação

Haverá expositores de produtos para pets, artesanato, adoção de animais por meio das ONGs (Organizações Não Governamentais) participantes, vacinação, microchipagem, orientação veterinária, recreação pet, espaço kids, flash tatoo, praça de alimentação e música ao vivo, entre outras atividades.

Apesar de as pessoas poderem circular pela feira gratuitamente, as pessoas poderão doar ração para cães e gatos no local.

Segundo a produtora do evento, Giselle Pinhanelli, a feira visa fortalecer o segmento pet e o amor pelos animais.

“Desde a primeira edição em 2016, o principal intuito do evento é oferecer serviços gratuitos para os pets, conscientizar sobre os cuidados e bem-estar animal, trazer novidades do mundo pet e proporcionar muita diversão e amor aos visitantes”, diz.

A última edição do evento havia ocorrido no dia 7 de abril, também no CCL, que fica na Avenida Brasil, número 1.293.