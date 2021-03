Com emenda de R$ 400 mil, prefeitura vai pavimentar Avenida do Compositor

Verba destinada pela deputada estadual Marta Costa será aplicada no trecho da via que ainda está sem asfalto

A Prefeitura de Americana vai pavimentar o trecho sem asfalto da Avenida do Compositor, na região do Residencial Jaguari, com um aporte de R$ 400 mil que será destinado via emenda parlamentar pela deputada estadual Marta Costa (PSD). O recurso foi intermediado pelo vereador Marcos Caetano (PL).

De acordo com a secretaria de Obras e Serviços Urbanos, a obra está orçada em R$ 700 mil. A contrapartida municipal ainda será definida ao término da licitação. O anúncio sobre a verba foi feito pela prefeitura na noite desta sexta-feira (26).

Prefeito Chico Sardelli ao lado do vereador Marcos Caetano, que intermediou o recurso – Foto: Prefeitura de Americana / Divulgação

Agora, o município trabalha na formalização do convênio para a liberação do recurso. A emenda de infraestrutura urbana inclui a pavimentação de 5.600 m² do trecho da Avenida do Compositor que ainda está sem asfalto.

“Americana cresceu de forma acelerada na última década e a região do Jaguari, Campo Verde e Parque Nova Carioba ganhou diversos residenciais. Por isso é importantíssimo manter a Avenida do Compositor em ótimas condições de conservação”, declarou o prefeito Chico Sardelli (PV).

O processo está em andamento na Unidade de Convênios da secretaria de Planejamento e, com a formalização do convênio, a obra poderá ser licitada e, em seguida, executada. Ainda não há prazos informados para cada etapa.