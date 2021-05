Com dois pontos, drive-thru no portal vacina idosos de 60 a 62 anos a partir desta quarta

A Prefeitura de Americana começa a vacinar contra o novo coronavírus (Covid-19), nesta quarta-feira (5), a população com idade entre 60 e 62 anos. A vacina da AstraZeneca será disponibilizada no drive-thru do portal de entrada, na Avenida Antônio Pinto Duarte, das 8h30 às 16h. Serão dois pontos, ambos no sentido Centro-Anhanguera.

Também nesta quarta, o drive-trhu da UBS Cillos será retomado para segunda dose dos profissionais de educação. A prefeitura cogita ainda abrir os pontos drive-thru no sábado, se houver demanda (veja mais abaixo).

Americana recebeu 11 mil doses nesta terça-feira e imunizará nova faixa etária – Foto: Marilia Pierre/Prefeitura de Americana

A Vigilância Epidemiológica de Americana recebeu nesta terça-feira (4) mais um lote de vacinas. A nova remessa de primeira dose é de 9.590 unidades, sendo 8.520 da AstraZeneca, destinadas aos idosos de 60 a 62 anos, além de 1.070 do mesmo fabricante, para a primeira dose em profissionais de saúde.

O quantitativo recebido também contemplou 1.410 doses da CoronaVac, as quais serão destinadas à segunda dose para os profissionais da educação, totalizando um volume de 11 mil doses.

No drive-thru do portal, o início da fila para os veículos estará no final da Avenida da Saudade, mas conforme o fluxo diminuir, o ponto será alterado para o conjunto de semáforos da Avenida da Saúde e, posteriormente, no cruzamento da Rua São Vito com a Avenida Antônio Pinto Duarte.

A vacinação de profissionais de saúde e de idosos de 63 anos (primeira dose) e de 68 anos (segunda dose) segue via agendamento, no site da Secretaria de Saúde. Nestes casos é preciso apresentar documento com foto, comprovante de endereço e CPF.

PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO E DE SAÚDE

O drive-thru da Avenida Cillos, em frente à UBS Cillos, também será retomado nesta quarta-feira, das 8h30 às 16h, para a vacinação da segunda dose. Nesse caso, ela será oferecida apenas aos profissionais da educação que precisam receber a segunda dose da CoronaVac.

Os profissionais precisam apresentar documentos pessoais, o comprovante QR-Code e um comprovante de vínculo com alguma instituição de ensino do município, além do cartão de vacinação da primeira dose aplicada.

Americana continua aplicando a primeira dose em profissionais de saúde que atuam no município. Os profissionais que ainda não se vacinaram poderão agendar no site da secretaria. A vacina AstraZeneca será oferecida no sábado, na UBS do bairro Vila Gallo e São Vito, das 8h às 17h.

A Prefeitura de Americana cogita abrir os pontos de drive-thru neste mesmo dia. “A Secretaria de Saúde vai avaliar nos próximos dias o volume de vacinados, para definir sobre a possibilidade de abrir os pontos de drive-thru, já que é preciso haver demanda que justifique a operacionalização”.

Na semana passada, sem demanda, o drive-thru foi suspenso na quinta-feira (29), até a chegada de novas doses nesta terça (4). No sábado (1°), feriado, não houve vacinação em Americana.

A Secretaria de Saúde aplicou nesta terça 268 doses da vacina contra a Covid-19. Foram 104 da primeira dose e 164 da segunda.

Receberam a primeira dose 9 profissionais da saúde e 95 idosos com 63 anos ou mais, enquanto a segunda foi aplicada em 127 trabalhadores da saúde, 34 idosos com 68 anos ou mais e três profissionais da educação.

Até o momento, foram aplicadas 66.832 doses da vacina, sendo 41.937 da primeira dose e 24.895 da segunda.