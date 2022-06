Com dívida milionária e sem apoio da prefeitura, Hospital Seara anuncia fechamento

Com uma dívida de R$ 3,4 milhões e sem apoio da prefeitura, o Hospital Seara, único da cidade que oferece tratamento psiquiátrico pela rede pública e particular, iniciou, nesta quarta-feira, o encerramento das atividades.

Fundada em 1963 como entidade filantrópica, a instituição já não recebe mais pacientes encaminhados pelo Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi e deu alta para ao menos 50 dos 130 homens e mulheres internados no local.

“Estamos, no momento, com uma dívida tão grande que não temos condições de continuar, então vamos fechar. Porque quanto mais atendemos, mais ficamos no negativo”, afirma o médico José Getúlio Thuler, presidente do hospital há quatro anos.

Ele está à frente da entidade junto com o filho, o também médico Fábio Thuler e a mulher, Valquíria de Moraes Thuler. Para manter os pacientes, os três dizem contar com doações, inclusive de alimentos, e afirmam colocar do próprio bolso R$ 60 mil todo mês.

“Hoje [nesta quarta-feira] já recebemos ligações do hospital municipal perguntando se podiam mandar mais pacientes e dissemos que não. Não temos dignidade para dar para eles e a dignidade é alimento”, afirma Valquíria, diretora do hospital.

Dos 130 pacientes, 94 são atendidos via SUS (Sistema Único de Saúde). O governo paga uma diária de R$ 82 para cada pessoa internada. “Para se ter uma ideia, só um medicamento custa em torno de R$ 2 mil, alguns usados com frequência custam R$ 400. Essas internações dão prejuízo diário de R$ 120 por paciente. No mínimo, seria necessário R$ 220 para cobrir os custos, que incluem café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar, medicamentos, médicos”, diz Getúlio.

Valquíria, Fábio e José Getúlio Thuler em entrevista ao LIBERAL – Foto: Claudeci Junior / O Liberal

Quanto aos outros 36 pacientes, dez deles são residentes da entidade porque foram abandonados pelas famílias e os demais são mantidos por meio de convênios com prefeituras da região e particulares.

A administração municipal de Americana compra oito leitos por mês ao custo de R$ 400 por paciente por um período máximo de três dias, mas eles ficam internados, em média, de 45 dias a dois meses. “A gente acaba colocando essas pessoas no SUS porque não têm como dar alta antes. E no dia seguinte, o hospital municipal envia outro. A prefeitura usa, em média, 35 vagas, mas paga oito”, afirma Valquíria.

A direção do hospital reclama ainda da falta de apoio da administração municipal. “Conseguimos por um período de três meses doação de tampinhas de alumínio arrecadadas pela guarda municipal para vender. Mas eles nos chamaram e disseram que não poderiam mais doar porque sempre repassaram para o Hospital de Barretos. Preferem [refere-se à prefeitura] pagar outra clínica na região ao custo de R$ 10 mil mensais do que encaminhar o paciente para o Seara, que tem estrutura, meios, para acolher”, desabafou o vice-presidente, Fábio Thuler.

Nesta quinta-feira, outros 50 pacientes devem receber alta. A diretoria garantiu que os cerca de 100 funcionários terão todos os direitos pagos.

Chico Sardelli estuda melhorias no valor de repasse

A diretoria do Hospital Seara se reuniu, na tarde desta quarta-feira, com o prefeito, Chico Sardelli (PV), que se comprometeu em avaliar, até a próxima segunda-feira, as possibilidades de ajuda à entidade para evitar a suspensão completa do atendimento.

A prefeitura informou por meio da assessoria que vai estudar medidas para melhorias no valor da subvenção mensal repassada ao hospital, atualmente, de R$ 99.996,40, que “está rigorosamente sendo paga em dia pela administração municipal”.

No comunicado enviado à imprensa, a administração faz questão de destacar que apenas 55% dos atendidos são do município de Americana. O LIBERAL questionou o Poder Público sobre o fato de usarem mais do que as oito vagas pagas, bem como para onde os pacientes do hospital municipal serão encaminhados com o fechamento do Serasa, mas não teve resposta. A prefeitura também não se manifestou sobre a falta de apoio que o hospital psiquiátrico diz sentir por parte da administração.