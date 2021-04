Com dados represados, Americana comunica mais 14 óbitos por Covid-19

A Prefeitura de Americana comunicou nesta terça-feira (6) mais 14 mortes provocadas pelo novo coronavírus (Covid-19). O boletim traz dados represados durante o feriado prolongado da Semana Santa.

Entre as vítimas, está um homem de 41 anos, morador do bairro Parque Nova Carioba. Ele estava internado no Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi e faleceu no dia 1º de abril.

Agora, a cidade acumula 14.060 casos positivos da doença, com 394 mortes. Até o momento, 415 pacientes estão em isolamento domiciliar e 13.219 pessoas se recuperaram.

O perfil das demais vitimas confirmadas no boletim desta terça:

– Um homem (54), morador do bairro Santa Maria, sem informações de doenças preexistentes, que faleceu no dia 30 de março;

– Um homem (68), morador do Parque Gramado, sem informações de doenças preexistentes, que faleceu no dia 31 de março;

– Uma mulher (44), moradora do bairro Jaguari, portadora de hipertireoidismo, que faleceu no dia 1º de abril;

– Um homem (41), morador do bairro Parque Nova Carioba, sem informações de doenças preexistentes, que faleceu no dia 1º de abril;

– Um homem (58), morador do bairro Jardim da Mata, sem informações de doenças preexistentes, que faleceu no dia 2 de abril;

– Uma mulher (79), moradora do Jardim Brasil, sem informações de doenças preexistentes, que faleceu no dia 2 de abril;

– Uma mulher (75), moradora do bairro Santa Maria, portadora de hipertensão arterial, que faleceu no dia 3 de abril;

– Uma mulher (56), moradora do Jardim da Balsa, sem informações de doenças preexistentes, que faleceu no dia 3 de abril;

– Um homem (71), morador do bairro Monte Verde, sem informações de doenças preexistentes, que faleceu no dia 3 de abril;

– Uma mulher (69), moradora do bairro Monte Carlo, sem informações de doenças preexistentes, que faleceu no dia 3 de abril;

– Um homem (50), morador do Jardim Mirandola, sem informações de doenças preexistentes, que faleceu no dia 3 de abril;

– Uma mulher (62), moradora do Parque Gramado, portadora de doença cardiovascular crônica e hipertensão arterial, que faleceu no dia 4 de abril;

– Uma mulher (72), moradora do bairro Frezzarin, sem informações de doenças preexistentes, que faleceu no dia 4 de abril;

– Uma mulher (78), moradora do Jardim da Paz, portadora de hipertensão arterial, que faleceu no dia 5 de abril.

Ocupação de leitos

Assim como na segunda-feira (5), a taxa de ocupação do sistema de UTIs (Unidades de Terapia Intensiva) da cidade se manteve em 87% nesta terça. Dos 91 leitos, 79 estão ocupados.

Já nas unidades de enfermaria, que são aquelas sem respiradores, 100 dos 105 estão ocupadas, taxa de 95%. Confira a situação em cada hospital:

– HM – 54% com respiradores (14 de 26) / 100% sem respiradores (42 de 42)

– São Lucas – 100% com respiradores (18 de 18) / 69% sem respiradores (11 de 16)

– São Francisco – 100% com respiradores (12 de 12) / 100% sem respiradores (21 de 21)

– Unimed – 100% com respiradores (35 de 35) / 100% sem respiradores (26 de 26)