Com críticas e bom humor, candidatos investem nas redes sociais em busca de voto

Os candidatos às prefeituras buscam diferentes formas para atrair a atenção do eleitor nas redes sociais. Uns utilizam o bom humor para viralizar, outros atuam como oposição às gestões atuais, enquanto existem, ainda, aqueles que ressaltam as ações já feitas ao longo da trajetória política.

O LIBERAL analisou o comportamento dos sete candidatos a prefeito em Americana e Santa Bárbara d’Oeste entre os dias 16 de agosto, quando começou o período de propaganda eleitoral, e 29 de setembro. O total de seguidores foi checado na tarde desta segunda-feira (30).

São eles: Chico Sardelli (PL), Maria Giovana Fortunato (PDT) e Ricardo Pascote (União Brasil), em Americana, e Dr. José (União Brasil), Eliel Miranda (PSD), Rafael Piovezan (PL) e Vanderlei Larguesa (PT), em Santa Bárbara.

Somando Instagram e Facebook, o maior número de seguidores entre as duas cidades é de Maria Giovana. Ao todo, são 237,1 mil seguidores – com destaque para o Facebook, que conta com 204 mil. O Instagram tem 33,1 mil.

Em Santa Bárbara, Eliel é quem mais se destaca, com 35,4 mil no Instagram e 10 mil no Facebook.

Cenário nas redes sociais – Foto: Arte_Liberal

Americana

Neste período, Chico fez 152 publicações no Instagram, com médias de 366,6 curtidas cada. O teor do conteúdo diz respeito aos feitos de sua gestão ao longo dos últimos quatro anos, especialmente áreas revitalizadas e trechos de ruas recapeadas ou que foram asfaltadas pela primeira vez.

O candidato tem 25,3 mil seguidores no Instagram e 35 mil no Facebook, com as mesmas publicações. Quanto ao tipo de mídia, Chico alterna entre fotos e vídeos em formato reels que acompanham o dia a dia da campanha.

Maria Giovana, por sua vez, realizou 250 postagens, destacando temáticas como saúde e abastecimento. As mídias são, majoritariamente, vídeos em formatos de reels que mostram a agenda de campanha e apontam áreas da cidade que necessitam de melhorias.

A candidata utiliza humor em alguns vídeos, com músicas que viralizaram nas redes sociais. No período analisado, o Instagram registrou, em média, 339,7 curtidas. No Facebook, a atividade da candidata é semelhante.

De acordo com o portal Divulgacand, do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), Maria Giovana investiu R$ 50 mil em impulsionamento de publicações nas plataformas do Facebook, o que já inclui o Instagram. A última declaração foi em 13 de setembro.

Estreante na vida política, Ricardo Pascote é o candidato com menor número de publicações nas redes sociais: 49. Com 1,5 mil seguidores no Instagram e 2,6 mil amigos no Facebook, o engenheiro apresenta postagens com críticas à atual gestão e se diz o único conservador na disputa pelo cargo.

A principal área abordada é a saúde. Além disso, fala em melhorar a mobilidade urbana e publica vídeos em formato reels com Pablo Marçal.

Do total de postagens, 32 não exibem a quantidade de curtidas e comentários. Até 13 de setembro, ele declarou R$ 12 mil em impulsionamentos.

Santa Bárbara

Dr. José reúne 4,8 mil seguidores no Instagram e 17 mil no Facebook. O teor das publicações é de apresentação, com histórias sobre a vida pessoal. No período, foram 98 publicações no Instagram e ele fala, principalmente, em melhorar a saúde.

Sendo o candidato com mais seguidores na cidade, Eliel Miranda é também o mais ativo, com 192 publicações. Seu conteúdo é formado majoritariamente por vídeos, postagens religiosas e citações a Pablo Marçal e Jair Bolsonaro.

O candidato fala, ainda, sobre o tombamento do estádio Antônio Lins Ribeiro Guimarães e valorização do servidor público.

Candidato à reeleição, Piovezan aborda os feitos da gestão em suas redes sociais, ressaltando áreas como saúde e cultura.

Com 20 mil seguidores no Instagram e 9,2 mil no Facebook, é dono da maior média de curtidas por post no Instagram, com 487,7. No período analisado, foram 69 publicações.

Vanderlei Larguesa, por fim, é o mais contido nas redes. Somando Instagram e Facebook, o candidato soma 1,2 mil seguidores.

Até o último domingo (29), foram 29 publicações no Instagram, com foco no plano de governo e mensagens de apoio de figuras políticas como o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ministro da Fazenda Fernando Haddad.