Com cobertura abaixo do esperado, Americana começa a vacinar nas escolas

Ação começa no dia 21 e abrange alunos de 6 a 11 anos matriculados nos Cieps; estudante precisa de autorização dos pais

Com a cobertura vacinal abaixo do esperado para o público infantil, a Prefeitura de Americana passará a imunizar crianças contra o coronavírus (Covid-19) diretamente nas escolas a partir do próximo dia 21, segunda-feira.

A ação abrange alunos de 6 a 11 anos matriculados nos Cieps (Centros Integrados de Educação Pública). Segundo o Executivo, a imunização depende de autorização dos pais.

Apenas 38,8% do público infantil foi vacinado – Foto: Gustavo Gomiero / Prefeitura de Americana

Inicialmente, poderão ser vacinadas as 485 crianças matriculadas nos Cieps dos bairros Jaguari, Zanaga, São Jerônimo e Cidade Jardim. O objetivo, no entanto, é que a vacinação se estenda gradualmente para outras unidades municipais de ensino.

O Executivo pretende, com essa ação, ampliar a cobertura vacinal do público infantil. Há uma quantidade estimada de 20.845 moradores nessa faixa etária, mas, até o início desta segunda, apenas 8.088 haviam recebido pelo menos a primeira dose, o equivalente a 38,8% do total.

Nas escolas, o imunizante será aplicado por uma equipe fixa da Secretaria Municipal da Saúde, que se deslocará em cada Ciep, conforme os dias programados. A programação, no entanto, ainda não foi divulgada pela administração municipal.

Cada unidade encaminhou um comunicado aos pais, que poderão acompanhar a vacinação se preferirem. Os estudantes serão vacinados perto do horário de saída.

Para serem imunizados, os alunos devem apresentar a carteira de vacinação de rotina da infância, CPF ou Cartão SUS (Sistema Único de Saúde), RG ou a certidão de nascimento e um termo de assentimento assinado pelos pais.

A Secretaria de Saúde definiu a estratégia em parceria com a Secretaria de Educação, em reunião realizada na última sexta-feira. O encontro contou com a participação do secretário de Educação, Vinicius Ghizini, e da coordenadora da Vigilância Epidemiológica, a enfermeira Carla Brito.