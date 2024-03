Local ainda precisa passar por intervenções, o que tem gerado reclamações de moradores do bairro

As obras de reforma da Praça José Rampazzo, no Jardim São Paulo, em Americana, estavam previstas para acabar em outubro de 2023. Porém, cinco meses depois, o local ainda precisa passar por intervenções, o que tem gerado reclamações de moradores do bairro quanto à demora e à sujeira.

Moradores reclamam também de bancos enfileirados sobre a calçada – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

O LIBERAL ouviu, na semana passada, alguns residentes próximos da praça. A maioria reclamou da sujeira, já que o passeio não foi totalmente concluído e parte da terra usada nas revitalizações tem ido para as casas por estar exposta ao tempo.

Além disso, cerca de 20 bancos estão enfileirados sobre a calçada na esquina das ruas das Figueiras e das Imbuias, atrapalhando os pedestres.

“Tem gente que tem de ir para a rua para desviar dos bancos. Faz meses que a gente espera as obras terminarem e não terminam nunca”, disse um morador, que não quis se identificar.

Em outubro de 2023, a reportagem já tinha noticiado o atraso e, na época, a Prefeitura de Americana ameaçou trocar a empresa Arcon Engenharia e Serviços Ltda., de Hortolândia, responsável pelo serviço. Porém, no início de novembro, a firma retomou as revitalizações.

Após questionamento do LIBERAL, a administração disse que faltam a colocação dos bancos, a instalação de rampas de acesso para cadeirantes e o reparo no forro de madeira do coreto.

Para isso, a Arcon foi notificada, inclusive para refazer alguns pontos “que estão em desconformidade com o que foi contratado”. Quanto à limpeza, a prefeitura aguarda a conclusão das obras.

A empresa foi procurada pela reportagem, mas não respondeu até o fechamento desta matéria.