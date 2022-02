Com cinco casos de Covid, Prefeitura de Americana suspende aulas na creche Curió

As aulas presenciais na creche da Casa da Criança Curió, no bairro Antônio Zanaga, em Americana, estão suspensas após registro de cinco casos positivos de Covid-19 na unidade.

A suspensão foi tomada seguindo os protocolos da Vigilância Epidemiológica, que já foi notificada, e anunciada nesta segunda-feira (21) pela prefeitura.

De acordo com a prefeitura, os casos registrados foram de quatro professores e um aluno da creche. Por isso, as 99 crianças matriculadas na creche, entre berçário e maternal, estão realizando atividades remotas no momento.

Já as aulas da Emei (Escola Municipal de Educação Infantil), que funciona em prédio anexo, acontecem normalmente, uma vez que as crianças das duas unidades não mantiveram contato.

A prefeitura foi questionada sobre previsão do retorno das aulas e assim que encaminharem retorno, essa matéria será atualizada.