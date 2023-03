Com carrinho adaptado, cadeirante participa de Passeio de Rolimã em Americana

Maria Gonçalves teve veículo construído especialmente para que pudesse estar no evento

Equipe Kamikaze, realizadora do evento, produziu um carrinho específico para ela - Foto: Divulgação

A 5ª edição do Passeio de Rolimã, realizada neste domingo (12) na Avenida Antônio Pinto Duarte, em Americana, proporcionou uma história de superação. Apesar de ser cadeirante, Maria Gonçalves, a Mary, participou do evento em um carrinho construído sob medida para PCD (Pessoa com Deficiência).

Mary manifestou seu desejo em participar do passeio a um dos organizadores do evento, mas alegou que não queria ir em sua cadeira de rodas, mas sim em um carrinho de rolimã. Após o pedido, a Equipe Kamikaze, realizadora do evento, produziu um carrinho específico para ela.

Presidente do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência desde 2021, quando o movimento foi criado, Maria afirma que quer ser um exemplo para outras pessoas que possuem limitações físicas.

“Participar foi aquela adrenalina, aquela sensação maravilhosa. Eu tenho as minhas limitações, mas eu consigo. Eu posso. Além de ser algo que eu gosto, é para incentivar outras pessoas com deficiência e mostrar que não é porque a pessoa tem uma limitação física que não consegue”, disse. *Estagiário sob supervisão de Luciano Bianco