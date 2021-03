Com baixa procura, Americana não terá vacinação por drive-thru neste sábado

A Prefeitura de Americana informou que não vai oferecer vacinação contra o novo coronavírus (Covid-19) neste sábado (27) no formato drive-thru. A medida foi adotada no sábado passado, mas como houve baixa procura, não será repetida neste final de semana.

O município segue com a aplicação da primeira dose nos dias úteis para idosos com 69 anos em dois drive-thrus, em frente à UBS (Unidade Básica de Saúde) da Avenida Cillos e no portal da cidade, no final da Avenida Antonio Pinto Duarte. Nesse caso, não é preciso agendamento, apenas levar documentação e comparecer das 8h às 16h.

Cinco UBSs também estão aplicando as doses, mas apenas com horário marcado. A agenda foi aberta com vagas até a próxima terça-feira, e já se esgotou. A Secretaria de Saúde vai avaliar a disponibilidade de doses nos drives e, a depender do quantitativo, poderá reabrir o agendamento na quarta-feira.

Calendário

A partir do dia 5 de abril, serão vacinados idosos com 68 anos. A data é a mesma para o início da vacinação das forças de segurança.

A nova etapa da vacinação foi anunciada nesta sexta-feira pelo vice-governador Rodrigo Garcia (DEM). Esse grupo é composto por uma população de 340 mil idosos.

“Hoje, começou a vacinação em todo o estado da população de 69, 70 e 71 anos de idade. São praticamente 910 mil pessoas que estão agora incluídas no programa estadual de imunização e, a partir do dia 5 de abril, mais 350 mil pessoas na faixa etária de 68 anos”, destacou Garcia.

Também em 5 de abril poderão receber doses 185 mil profissionais que integram o público das forças de segurança que atuam no estado. Na semana seguinte, o cronograma passa a incluir 350 mil profissionais da educação maiores de 47 anos, a partir de 12 de abril.