Com apoio do canil, Gama apreende 6 kg de drogas no Parque da Liberdade

A Gama (Guarda Municipal de Americana), apreendeu seis quilos de drogas, entre maconha e cocaína, no Parque da Liberdade, em Americana, na tarde desta quinta-feira (1°). A ação contou com o apoio do canil da corporação.

Foram apreendidos 2,1 kg de maconha e 4,2 kg de cocaína – Foto: Divulgação – Gama

De acordo com a Gama, por volta de 16h30, os guardas foram chamados para atender uma ocorrência de violência doméstica na Avenida Serra do Mar. Eles estavam com o cão Petrus.

Ainda segundo a corporação, enquanto se dirigiam ao endereço, Petrus farejou e constatou a existência de entorpecentes embaixo de um sofá, ao lado de fora de um barraco.

Dentro da embalagem, que estava escondida no sofá, foram encontradas diversas porções de entorpecentes, sendo 2,1 kg de maconha e 4,2 kg de cocaína, totalizando 6,3 kg de drogas. Nenhum suspeito foi encontrado.

O caso foi apresentado no plantão policial e a Polícia Civil investiga os fatos. Os entorpecentes foram apreendidos.