Com apoio da DIG, morador de Americana é preso em operação da Polícia Civil de MG

Um homem de 25 anos, morador do Jardim São Paulo, em Americana, foi preso nesta quinta-feira (1°), durante a Operação Heisenberg, da Polícia Civil de Minas Gerais com apoio de policiais da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Americana. Além da prisão em Americana, também foram cumpridos mandados na capital paulista e em cidades do estado mineiro.

Morador do Jardim São Paulo em Americana ficou preso por posse ilegal de arma de fogo – Foto: DIG / Divulgação

A operação teve como objetivo investigar os envolvidos em um esquema de tráfico de drogas sintéticas em ambiente universitário.

Em cumprimento do mandado de busca e apreensão na casa do acusado, os policiais encontraram uma espingarda calibre 38. Já o investigado, que não estava em casa, foi encontrado em Piracicaba, onde foi preso e autuado por posse ilegal de arma de fogo. Ele ainda segue como investigado pelo crime de tráfico de drogas e associação criminosa.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Operação: Na manhã desta quinta-feira (1°) foram cumpridos seis mandados de prisão temporária e 13 mandados de busca e apreensão em cidades de Minas Gerais e São Paulo, por policiais civis de Minas e agentes da DIG de Americana. No Estado Paulista, foram cumpridos dois mandados na capital e um em Americana.

As investigações tiveram início após a prisão em julho do ano passado de um universitário de Itajubá, que havia recebido pelos Correios drogas sintéticas. A partir daí as investigações avançaram identificando fornecedores e outras pessoas associadas a ele, entre elas o morador de Americana.

Durante a Operação Heisenberg desta quinta-feira, foram apreendidas armas de fogo, grande quantidade de maconha e de drogas sintéticas, além de um veículo e vários aparelhos celulares.