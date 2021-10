Com ‘anjo’, aplicativo tem como objetivo ajudar mulheres em casos de violência

10 out 2021 às 09:06 • Última atualização 10 out 2021 às 09:09

Um aplicativo desenvolvido por uma empresa localizada em Americana tem como principal objetivo ajudar mulheres que sofrem algum tipo de violência cometida pelo companheiro ou companheira, seja ela física, emocional, psicológica e até patrimonial.

Lançado neste domingo, Dia Nacional Contra a Violência à Mulher, o app Vegas Com Elas foi criado pela empresa Vegas Card, especializada em benefícios e controle de gestão corporativa.

Aplicativo permite envio de localização e aviso a contato de vítima – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

“A partir de uma motivação pessoal e de ver as notícias sobre a quantidade de situações de violência contra a mulher, surgiu essa ideia, que tem como principal objetivo ajudar essas vítimas”, comentou um dos criadores da ferramenta e gestor de marketing da Vegas Card, Luciano Linardi.

Ele trabalhou por 60 dias em conjunto com Alexandre Rodrigues, desenvolvedor de aplicativos e tecnologias, também colaborador da empresa.

Neste aplicativo, que pode ser baixado por meio do link install.fyi/vegascom-elas, a interessada seleciona por meio de sua agenda de contatos do telefone, uma ou duas pessoas de sua confiança, que serão nomeadas como “anjos” na ferramenta.

Diferente de outros aplicativos, em um momento de possível agressão, a vítima aciona pelo botão de pânico um dos dois anjos, que receberá um SMS e uma mensagem no WhatsApp alertando que a mulher está em uma situação de emergência.

Luciano Linardi é um dos idealizadores do aplicativo – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Luciano explica que o aplicativo recebe a localização da vítima e encaminha para o “anjo”. “Essa pessoa de confiança poderá ir pessoalmente no local em que está acontecendo a emergência ou, até mesmo, acionar as autoridades policiais.”

A ferramenta também disponibiliza uma aba com as localizações das delegacias da mulher mais próximas ao local em que a vítima está, com endereço e telefone.

A chamada telefônica, de acordo com o gestor de marketing, não terá custos para a mulher, sendo arcada pela Vegas.

Uma aba com explicativos sobre os tipos de violência, que vão além da física, também está disponível às vítimas. “Muitas delas não sabem que o que sofrem é um tipo de violência, então vamos tentar dar um norte, um ponto de partida para ela entender o que está acontecendo”, comentou.

A psicóloga Raquel Cabral foi convidada pela empresa para ajudar no desenvolvimento do aplicativo. Ela explica que a ferramenta também terá uma aba com o e-mail da profissional para que as vítimas possam entrar em contato com ela e, após triagem, serem encaminhadas para serviços públicos e gratuitos.

“Em Americana, temos faculdades que fazem plantões psicológicos, onde farão acolhimento e orientação, além de entidades e ONGs”, comentou ela.

A psicóloga já trabalhou no atendimento de mulheres vítimas de violência e abuso, além de prestar plantões de emergências psicológicos na Delegacia da Mulher em Campinas.

ALERTA

Raquel explica, ainda, que a vítima muitas vezes não pede ajuda na primeira agressão. Por isso, ela diz que é necessário o fortalecimento dessa mulher e conscientizá-la de que o que está vivendo é uma situação de violência. Ela atribui isso ao fato de muitos casos de violência não serem registrados pelas autoridades policiais.

“O ‘anjo’ favorece esse início de diálogo e de um fortalecimento para que ela possa sair de uma situação de abuso. É muito difícil para a mulher entender que aquilo que ela está vivendo não é amor e sim violência”,

concluiu a psicóloga.