Com ajuda do cão Nero, Gama detém jovem por tráfico

Um adolescente foi detido pela Gama (Guarda Municipal de Americana) por tráfico de drogas na tarde desta terça-feira (12), no São Roque, em Americana. O cão Nero, da Guarda, ajudou a localizar entorpecentes.

A denúncia de que um adolescente estava traficando drogas pela Rua Camaquã chegou através de um popular, que afirmou que o suspeito escondia as drogas em uma mata próxima ao local. Ele também relatou para a Gama que o adolescente usava uma camisa azul.

O indivíduo foi abordado, por volta das 17h30, e nada de ilícito foi achado com ele. Com a ajuda do cão farejador Nero, do Canil da Guarda, foram localizadas sete porções de maconha em uma região próxima. O adolescente, porém, disse que as drogas não o pertenciam.

O caso foi registrado na CPJ (Central de Polícia Judiciária). As drogas foram apreendidas e o adolescente liberado ao seu responsável. Foto: Gama/Divulgação

Outro caso

Em Sumaré, 29 porções de maconha foram apreendidas com a ajuda do cão farejador Max na noite desta terça-feira. A GCM (Guarda Civil Municipal de Sumaré) recebeu uma denúncia de tráfico de drogas no Parque Florely.

Na região, um casal estava sentado na calçada e um outro indivíduo do outro lado da rua. Cinco porções de maconha e R$15 em dinheiro foram achados pelos patrulheiros próximo ao casal. Por ser um local conhecido pela comercialização de entorpecentes, mais viaturas foram acionadas. Em uma delas estava o cão Max, que achou mais 24 porções de maconha próximo ao indivíduo parado no outro sentido da via. Foto: Guarda Civil Municipal de Sumaré/Divulgação

A mulher assumiu que as drogam eram suas e que estava traficando naquela região. Ela confessou ainda que vende para sustentar seu vício. Em sua casa, a Guarda encontrou mais uma porção de maconha e 99 eppendorfs vazios. A suspeita foi autuado em flagrante por tráfico de drogas, e encaminhada até a cadeia local.