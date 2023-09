Com ajuda de sistema da Gama, suspeito de roubar casa no Jardim Terramérica é preso pela DIG

Objetos roubados foram recuperados pela polícia - Foto: DIG de Americana

Um jovem de 21 anos foi preso, nesta quarta-feira (27), por policiais civis da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Americana, depois de roubar uma casa no Jardim Terramérica e ser flagrado pela vítima.

A prisão foi possível com o auxílio da Muralha Digital, sistema de videomonitoramento da Gama (Guarda Municipal de Americana), que ajudou a localizar o veículo do criminoso em Sumaré.

O roubo ocorreu por volta das 13h30 desta quarta-feira. Segundo a vítima, ela chegava em casa com quando viu o assaltante saindo do imóvel com uma TV nas mãos.

A vítima, uma mulher, confrontou o ladrão, que fez menção de estar armado e fugiu em um Ford Fiesta prata, dirigido por um comparsa.

Polícia encontrou objetos roubados com suspeito em Sumaré – Foto: DIG de Americana

Durante a fuga, o veículo foi flagrado pelo sistema de videomonitoramento das câmeras da Gama rumo a Sumaré, informação que ajudou agentes da DIG a encontrarem o carro na cidade vizinha.

Os policiais civis foram a um endereço no bairro Rosa e Silva e acharam um dos suspeitos, de 21 anos.

Com ele foram apreendidos relógios, uma corrente de ouro, o televisor e demais itens roubados da casa no Terramérica. O suspeito foi preso em flagrante por roubo. Sobre o comparsa, ele se negou a dar informações.