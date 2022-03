Com a Quaresma, peixarias da região esperam salto de até 70%

A chegada da Quaresma, período de reflexão religiosa para os cristãos, é também sinônimo de aumento nas vendas para comerciantes como Carlos Junior Vilarinho de Carvalho, proprietário da Mediterrâneo Pescados, com lojas em Americana e Santa Bárbara d’Oeste.

O peixe é a alternativa mais comum entre as pessoas que durante 40 dias deixam de consumir carne vermelha como forma de penitência.

“Esperamos um aumento de 70% nas vendas referente a um mês comum”, afirmou em entrevista ao LIBERAL. No balcão, pelo menos três espécies de peixe estão entre as mais procuradas pelo consumidor. São elas: filé de salmão, filé de tilápia e filé de pescada branca.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

De acordo com o comerciante, os preços dependem do tamanho do pacote, sendo o mínimo de 500 gramas. Nesta peixaria, é possível encontrar produtos a partir de R$ 14,90. Em Americana, a loja fica na Rua Fernando de Camargo, no Centro, e em Santa Bárbara, na Rua Ipanema, no Jardim Batagim.

Cristina Silva, da Pantanal Pescados, dobrou a meta para este ano – Foto: Claudeci Junior / O Liberal

No Pantanal Pescados, na Rua São Bento, na Vila Dainese, em Santa Bárbara, a expectativa é de que o movimento registre um aumento de 20% durante o período da quaresma em comparação com outras épocas do ano.

“É um período em que as vendas de peixes crescem muito e nós sempre esperamos o melhor. Já até aumentamos nossa capacidade de armazenamento. Dobramos a meta e tenho certeza que esse ano a quaresma será um sucesso novamente”, declarou Cristina Silva, proprietária da loja, que também tem pontos de vendas em feiras livres de Americana, Sumaré e Capivari.

Segundo a comerciante, a procura é grande por tilápia pacu, sardinha, cavalinha, pintado, saint peter, entre outros. Os preços variam de R$ 10 o quilo a R$ 119,80 o quilo.

Quaresma

Inicia-se na quarta-feira de Cinzas, após o Carnaval, e termina no Domingo de Ramos, uma semana antes do Domingo de Páscoa. É um período marcado pela realização de jejuns e orações, além de abstinências, como de carne vermelha.