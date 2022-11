Com a presença de amigos e familiares, Geraldo Miante é sepultado em Americana

Uma das vozes mais importantes da história da radiodifusão de Americana se calou. Na noite desta terça-feira (15), faleceu Geraldo Miante, aos 89 anos, por causas naturais. Segundo informações colhidas pela reportagem do LIBERAL, o radialista estava com a saúde debilitada há alguns anos.

O velório teve início às 9h30, no Cemitério da Saudade, e contou com familiares, amigos e colegas de profissão. Cerca de 70 pessoas passaram pelo local para se despedirem do locutor, que era reconhecido tanto por sua voz em programas religiosos como “Reminiscências” e “Momento do Angelus”, quanto pela gentileza com as pessoas.

Geraldo Miante foi velado e sepultado nesta quarta-feira – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

“Meu pai sempre foi um homem bom, amigo, sempre preocupado com as pessoas. Ele era assim com todo mundo, sempre ajudava a todos”, contou Paulo Roberto, 59, filho do radialista.

“Eu sempre tive muito orgulho do meu pai. Os jovens sempre se sentavam perto do meu pai e ele contava a história de Americana. Eu admirava a memória que ele tinha”, completou a filha Maria Cristina, 61.

Americanense, Miante estudou no Grupo Escolar Heitor Penteado e na Escola de Comércio, onde se formou como contador. Mas foi no rádio que ele se encontrou e atuou por anos. A primeira emissora do locutor foi a Rádio Clube de Americana – atualmente integrante do Grupo Liberal -, quando, de forma improvisada, falou sobre a “Ave-Maria” em um sábado ao meio-dia.

Geraldo Miante durante entrevista ao LIBERAL em fevereiro deste ano – Foto: Junior Guarnieri / LIBERAL

A partir desse dia foram décadas com programas religiosos que falavam sobre o Evangelho no dia-a-dia. O radialista acumulou, além da Clube, passagens pela Rádio Brasil, de Santa Bárbara d’Oeste, Rádio Cultura e Rádio Azul Celeste, ambas de Americana.

“A audiência dele às seis da tarde, quando ele rezava a ‘Ave-Maria’, era enorme. Eu acredito que, depois do [Geraldo] Pinhanelli, ele é o maior radialista de Americana”, afirmou Fioravante Filho, 81, médico e ex-vereador de Americana.

“Nós ficávamos orgulhosos. Ele era um ícone em Americana. A gente ouvia ele nas rádios e ficava muito feliz. Era um orgulho ver o talento que ele tinha”, se emocionou a neta Carolina Miante, 34.

Miante também teve marcante envolvimento com o esporte, sendo o chefe das equipes de transmissão da Rádio Clube nos anos 70 e 80, junto com o amigo Geraldo Pinhanelli. Entre os vários nomes marcantes que cobriram o Vasco da Gama (Vasquinho) e o Rio Branco neste período, estava Tony Oliveira, 74, que era repórter de campo.

“Ele gostava que a gente cumprisse o nosso dever da melhor maneira possível, nos ensinou. Hoje, lamentavelmente ele nos deixa, mas apenas fisicamente, porque o espírito e o seu legado vão ficar”, afirmou Tony, que lamentou o fato do velório não ter sido realizado na Câmara Municipal.

Outro nome importante daquela época foi o narrador Jota Júnior, 73, atualmente nos canais televisivos do Grupo Globo: “Que linda história escreveu o nosso ‘Polenta’, como o chamávamos carinhosamente. Triste pela sua partida, mas na certeza de que ele continuará a sua missão em outras dimensões.”

A importância do radialista foi endossada pelo colega e vizinho na Vila Santa Catarina, Mauro Toretti, 82, conhecido como “Canário”. “Ele é um patrimônio da nossa cidade, ele tem que ter o seu nome exaltado em Americana”, disse.

Em 2009, o comunicador ganhou o título de cidadão emérito, entregue pela câmara, como reconhecimento aos serviços prestados ao município.

O sepultamento aconteceu por volta das 13h30 e foi acompanhado por familiares e por membros do Lions Clube de Americana – do qual Geraldo foi presidente e dirigente.