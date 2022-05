Com a chegada do frio, Americana anuncia serviço de acolhimento em casa de passagem no Centro

Local tem capacidade para 40 pessoas - Foto: Crislaine Fernandes / Prefeitura de Americana

A Prefeitura de Americana anunciou nesta sexta-feira que, na próxima terça, vai iniciar um serviço de acolhimento emergencial na Casa de Passagem da Obra de Imaculada – Rua Carlos Gomes, 155, no Centro. O espaço vai oferecer jantar, banho e pernoite para a população em situação de rua.

Há espaço para 40 pessoas. Os respectivos animais de estimação também serão acolhidos pelo local, que deve manter esse trabalho até meados de setembro, segundo a secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Juliani Hellen Munhoz Fernandes.

Caso a demanda exceda o número de vagas, a prefeitura também deixará à disposição o abrigo localizado na Praia Azul, que pode acolher até 60 pessoas – Rua Pará, 315.

O Fundo Social de Solidariedade também vai concentrar o recebimento, a partir desta segunda-feira, de doações de alimentos, agasalhos, colchão, travesseiro, lençol, fronha, meias, chinelos, toalhas de banho, produtos de higiene, produtos de limpeza, roupa íntima nova, entre outros itens.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O local fica na Rua das Poncianas, 930B, Jardim Glória. Se preferirem, as pessoas também podem fazer as doações diretamente na Casa de Passagem.

As ações contam com o apoio das instituições Vinde à Luz e Fraternidade Guardiões da Imaculada. “Não poderíamos deixar de pensar nas pessoas que não têm abrigo, principalmente no período do frio, reforçando as ações e cuidados”, disse o prefeito Chico Sardelli (PV) durante o anúncio desta sexta, no auditório do CCL (Centro de Cultura e Lazer).