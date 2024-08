Com 6,7°C, Americana tem o dia mais frio do ano no domingo do Dia dos Pais

Tempo frio em Americana - Foto: Marcelo Rocha/Liberal

O frio intenso previsto para o último fim de semana se confirmou e o domingo de Dia dos Pais (11) se tornou o dia mais frio do ano em Americana, com temperatura mínima de 6,7°C, registrada por volta das 5h. A medição foi realizada pelo Ciiagro (Centro Integrado de Informações Agrometeorológicas), que possui uma estação meteorológica dentro do TG (Tiro de Guerra), na Vila Louricilda.

De acordo com o Cepagri (Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura), da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas), a influência da frente fria deverá continuar até quarta-feira (14). As mínimas poderão atingir os 8°C.

O Cepagri alertou sobre a vinda de uma massa de ar polar ao Estado de São Paulo no último dia 7. A tendência era de que essa frente fria impactasse as temperaturas de forma mais intensa em relação às outras que ocorreram durante este inverno, por conta da trajetória da massa de ar — que passou por dentro do continente e não pelo litoral do Estado.

Portanto, a previsão apontava duas possibilidades: de chuvas na sexta (9) e de mínima de 7°C no domingo, o que já bateria o recorde de dia mais frio do ano em Americana. Ambas se confirmaram. Na sexta, a estação do Ciiagro contabilizou 27 mm de precipitação.

Já no domingo, por volta das 5h, a mesma estação registrou temperatura mínima de 6,7°C, a menor do ano. Até então, o recorde era da madrugada de 2 de julho, com 9,2°C.

Segundo o Cepagri, a frente fria que chegou na semana passada está sendo “reforçada” por uma nova massa de ar de origem polar, que está passando pelo litoral do Estado. Com isso, até quarta-feira as mínimas deverão continuar entre 8°C e 9°C. Na quinta (15), as temperaturas mínima e máxima deverão superar 10°C e 30°C, respectivamente.

Veja a previsão do tempo para os próximos dias

Dia Mínima Máxima Terça-feira (13) 8°C 20°C Quarta-feira (14) 8°C 20°C Quinta-feira (15) 9°C 26°C