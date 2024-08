Com 40 vagas a preencher, convocações para Prefeitura de Americana continuam

As convocações para profissionais aprovados em concurso público atuarem na Prefeitura de Americana continuam. Apesar do período eleitoral, ainda há 40 vagas a serem preenchidas de acordo com a quantidade exigida no edital da prova.

Para cada cargo inscrito no concurso público, há uma quantidade mínima de contratações pré-definidas – o que não impede que a prefeitura convoque um número maior de acordo com a necessidade.

O mínimo exigido de convocados só não é contabilizado quando não há aprovados ou em caso de recusa do profissional.

Americana ainda tem 40 vagas a preencher via concurso público – Foto: Leonardo Matos/Liberal

Durante os três meses que antecedem as eleições, as prefeituras não podem contratar ou demitir sem justa causa. No entanto, isso não se enquadra ao concurso, conforme explica o professor universitário e presidente da Comissão Especial de Direito Eleitoral da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) de Campinas, Valdemir Moreira dos Reis Junior.

“Há exceções a essa regra. Pode haver contratação de aprovados em concurso público, desde que o concurso tenha sido homologado antes dos três meses que antecedem o pleito ou se comprovada a necessidade de contratação para que sejam atendidos serviços públicos essenciais”, disse ao LIBERAL.

Até a última sexta (9), haviam sido convocados 575 profissionais aprovados.

A quantidade de contratações exigidas em edital é de 306, entretanto, algumas funções ainda não atingiram o total necessário.

Vagas abertas

Das 40 vagas exigidas que ainda restam, 10 são para o cargo de monitor escolar, que terá de ter 50 contratações ao todo. A segunda função com mais chamamentos em aberto é a de educador social, com quatro vagas exigidas.

Por outro lado, a função com maior número de convocados até o momento é professor de creche. Foram contratados 80 profissionais, sendo que o mínimo previsto para o edital era de 40 admissões. Outro cargo com alto número de convocados é ajudante geral, que teve 59 contratações, de um mínimo exigido de cinco.

*Estagiário sob supervisão de Diego Juliani.