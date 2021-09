Com 4.559 doses aplicadas, Americana bate recorde de vacinação em um dia

Adolescentes maiores de 12 anos começaram a ser vacinados nesta quarta – Foto: Marcelo Rocha/O Liberal

A Prefeitura de Americana aplicou 4.559 doses contra o coronavírus (Covid-19) nesta quinta-feira (9) e bateu recorde de vacinação desde o início da campanha.

Até então, o recorde era de 17 de julho, há cerca de cinquenta dias, quando foram aplicadas 4.440 vacinas. Na ocasião, os maiores de 30 anos começavam a receber o imunizante.

Nesta quinta foram 4.559 doses aplicadas, sendo 875 da primeira dose, 3.569 da segunda dose e 115 da terceira dose.

Histórias do Coração merecem ser contadas toda semana.

Receberam a primeira dose, 791 adolescentes com 12 anos ou mais, um idoso, seis gestantes e 77 pessoas da população em geral.



A segunda dose foi aplicada em 30 idosos, 242 pessoas com comorbidade, 24 gestantes, 7 profissionais de saúde, 19 pessoas com deficiência permanente, 209 profissionais da Educação, um profissional da área de segurança e 3.037 pessoas da população em geral.



A terceira dose foi aplicada em 115 idosos com 85 anos ou mais.

O LIBERAL no seu e-mail: se inscreva na nossa newsletter

O total de doses aplicadas em Americana é de 289.606, sendo 182.622 da primeira dose, 100.717 da segunda, 6.067 de dose única e 200 da terceira dose.

Conforme adiantado pelo LIBERAL, Americana ultrapassou a metade da população imunizada com as duas doses, chegando a 51,72% da população vacinável (maiores de 12 anos), de 206.444 habitantes.

A prefeitura previa chegar até a marca de metade dos adultos totalmente imunizados até o fim de setembro, antecipando em semanas as expectativas.

Já os imunizados com a primeira dose são neste momento, 88,46% dos moradores do município.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira, destacou a importância do volume de doses aplicadas.

“Eu quero parabenizar cada um dos envolvidos nesta campanha de vacinação histórica. A vacina é de suma importância, basta olhar o número de pacientes internados que vem caindo consideravelmente”, declarou.

Nesta sexta-feira (10), a vacinação prossegue com aplicações da primeira dose em adolescentes com 12 anos ou mais, além do público em geral com 18 anos ou mais.



Receberão a segunda dose a população em geral, de acordo com o prazo determinado pelo imunizante recebido na primeira aplicação, conforme anotação no cartão de vacinação.

O agendamento deve ser feito pelo site da Secretaria de Saúde.