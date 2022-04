Com 280 vagas disponíveis, Soma inicia inscrições nesta segunda-feira

As inscrições para o Programa de Promoção da Integração ao Mercado de Trabalho do Soma (Serviço de Orientação Multidisciplinar para Adolescentes), de Americana, abrem nesta segunda-feira.

Ao todo, são 280 vagas disponíveis para adolescentes nascidos entre julho de 2006 e dezembro de 2007, que estejam cursando o 9º ano do ensino fundamental ou a 1ª série do ensino médio em 2022. As vagas são para 2023.

Neste ano, as inscrições para o processo seletivo acontecem de forma diferente, em três etapas. Os interessados devem comparecer para retirar senhas e fazer a conferência dos documentos necessários para inscrição a partir desta segunda até sexta-feira, dia 8, sempre das 8h às 10h30, na sede do Soma, na Praça dos Expedicionários, na Vila Medon.

As senhas vão definir o dia que o adolescente terá que comparecer à instituição, junto ao responsável legal, para efetuar a inscrição. Depois desta etapa, os candidatos serão pré-selecionados e direcionados para a última, que é uma entrevista com recrutadores.

O resultado da pré-seleção deve ser divulgado no dia 15 de julho no site do Soma (soma-americana.com.br). A lista de selecionados deve ser divulgada no dia 26 de agosto, no site do Soma.

INSCRIÇÕES

Para se inscrever, é necessário apresentar cópia do RG e CPF do candidato, declaração escolar constando série e horário em que estuda, cópia do comprovante de endereço e comprovante de renda familiar.

O comprovante de renda para os responsáveis trabalhadores com carteira assinada deve ser cópia do holerite referente a fevereiro; para trabalhadores sem vínculo empregatício, é necessário apresentar declaração constando profissão e renda mensal; aposentados, pensionistas ou beneficiários de programas de transferência de renda (Bolsa Família ou BPC) devem apresentar cópia do benefício referente a fevereiro.

