Com 225 exames na primeira semana, carreta da mamografia segue até sábado em Americana

Mulheres com idade acima de 35 anos podem procurar pelo serviço na Praça Comendador Muller, no Centro

A carreta-móvel do programa Mulheres de Peito, uma iniciativa do governo estadual com a Fidi (Fundação Instituto de Pesquisa e Estudo de Diagnóstico por Imagem), realizou 225 exames gratuitos entre os últimos dias 1º e 5, em Americana. O serviço de saúde itinerante pretende fazer, ao todo, 500 mamografias no município até o próximo sábado, dia 12.

Ação faz parte da programação do mês de aniversário de 148 anos de Americana – Foto: Marília Pierre – Prefeitura de Americana

As mulheres interessadas em fazer o exame podem procurar pela carreta-móvel, na Praça Comendador Muller, na região central, das 8 às 17 horas até sexta-feira, e no sábado, das 8 às 12 horas. A ação tem apoio da Secretaria de Saúde e faz parte da programação do mês de aniversário de 148 anos de Americana.

Para realizar a mamografia, as candidatas de 35 a 49 anos e acima de 70 anos precisam apresentar RG, cartão do SUS (Sistema Único de Saúde) e um pedido médico. Já pacientes de 50 a 69 anos podem levar apenas RG e cartão do SUS.

As mulheres que não possuem pedido, podem procurar qualquer unidade de saúde, a partir das 9h30, e solicitar junto à equipe local, não sendo necessário agendar consulta.

A mamografia é um exame indispensável para o diagnóstico precoce do câncer de mama, uma doença que – segundo dados do INCA (Instituto Nacional de Câncer) – afeta cerca de 57 mil mulheres por ano, representando 28% dos novos casos de câncer que surgem a cada ano. Porém, se for detectado em fase inicial, o câncer de mama é curável em até 98% dos casos, evitando a retirada do seio e aumentando as chances de tratamento e cura.

“Faço um apelo às mulheres para que procurem a carreta e façam o exame, que é rápido e gratuito. Dessa forma, estarão se prevenindo contra o câncer de mama, uma doença que, infelizmente, tem alta prevalência e mortalidade”, afirma Danilo Carvalho Oliveira, secretário de Saúde do município.