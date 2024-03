Com 2 mil vagas, Emprega FAM acontece nesta segunda, em Americana

A sexta edição do Emprega FAM (Faculdade de Americana) acontece nesta segunda-feira (18), das 8h às 16h. De acordo com a organização do evento, 2.078 vagas estarão disponíveis tanto para profissionais que já estão no mercado de trabalho quanto para estagiários.

A feira será realizada na sede da FAM, com entrada na Avenida Unitika, no bairro Jardim Helena.

Evento já ofereceu oportunidades em outras edições – Foto: FAM/Divulgação

Estarão presentes no evento empresas de diversos segmentos, agências de recrutamento e seleção, assim como o PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) americanense. Para os candidatos a uma vaga de estágio ou jovem aprendiz, o caminho será o CIEE (Centro Integração Empresa Escola), que marcará presença com 500 vagas.

O setor com maior número de oportunidades é o de produção, que possui cerca de 400 vagas, divididas nas funções de auxiliar e ajudante. Os locais de trabalho abrangem os cinco municípios da RPT (Região do Polo Têxtil), assim como cidades próximas, como Limeira.

Já para os estagiários, existem oportunidades no setor administrativo, de engenharia, marketing e TI (Tecnologia da Informação).

Além disso, há oportunidades para estágio e jovem aprendiz que não tiveram as áreas de atuação divulgadas. Todas as vagas, empresas e municípios de trabalho estão disponíveis de forma online, pelo site Info.FAM, da própria faculdade.

De acordo com o diretor geral da instituição, Gustavo Azzolini, a expectativa é de bom movimento ao longo do dia de feira.

“Esperamos um movimento de 4 mil a 5 mil pessoas no Emprega FAM. Um dia de prestar serviço para aqueles que buscam um espaço no mercado de trabalho. São vagas nas mais diferentes áreas. Agradecemos todas as empresas que estão participando junto com a gente”, comentou ao LIBERAL.

A FAM orienta os candidatos a terem uma boa apresentação e organização no dia do evento, tendo em mãos cópias do currículo e documento pessoal. Azzolini ressalta, ainda, que existem participantes que perdem oportunidades por não causarem uma boa impressão aos recrutadores.

*Estagiário sob supervisão de Rodrigo Alonso