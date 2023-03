Com 2 gols de Bruninho, Red Bull Bragantino elimina Botafogo e vai às semifinais

O Red Bull Bragantino está classificado às semifinais do Paulistão. Na noite deste domingo, recebeu o Botafogo, no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, e venceu por 2 a 0, com dois gols de Bruninho, um em cada tempo. Os donos da casa foram melhores, criaram boas chances e só não venceram por mais devido à boa atuação do goleiro Matheus Albino.

Com a vitória, o Red Bull Bragantino vai encarar nas semifinais o vencedor de São Paulo e Água Santa, que se enfrentam nesta segunda-feira à noite no Allianz Parque. O time de Bragança Paulista, com 23 pontos, independentemente do adversário, ficará com a terceira melhor campanha geral e fará o jogo único como visitante. Tanto São Paulo como Água Santa têm 23 pontos e, portanto, quem se classificar vai estar na frente. Na outra semifinal, o Palmeiras, que eliminou o São Bernardo, receberá o Ituano, que levou a melhor diante do Corinthians, nos pênaltis.

Atacante Bruninho fez os dois gols da partida – Foto: Diogo Reis / Agif – Agência de Fotografia / Estadão Conteúdo

O Red Bull Bragantino conseguiu demonstrar superioridade no primeiro tempo, criou as melhores chances e abriu o placar. Em um dos lances, Bruninho cruzou com perigo, mas ninguém apareceu na pequena área para completar. Em lance parecido, Andrés Hurtado cruzou da direita, a bola passou por todo mundo e Bruninho apareceu na segunda trave, na pequena área, apenas para empurrar para o gol, aos 14 minutos.

O Botafogo conseguiu responder em lance com Osman. Ele acionou Robinho, que dominou e chutou muito perto da trave. Aos 33 minutos, o Red Bull Bragantino comemorou marcação de pênalti em cima de Bruninho, mas o VAR chamou o árbitro, que voltou atrás da decisão. Já no final, Robinho arriscou mais uma para o Botafogo, de fora da área, mas Cleiton defendeu bem.

Na volta para o segundo tempo, o Red Bull Bragantino assustou logo no primeiro minuto em chute forte de Matheus Fernandes, defendido pelo xará Matheus Albino. O camisa 1 voltou a trabalhar quando Lucas Cunha ficou com rebote e chutou de primeira dentro da área. Os donos da casa seguiram no ataque e só não ampliaram por conta da grande defesa de Matheus Albino, que parou chute de Bruninho. A pressão seguiu na reta final com chutes de Eric Ramires, Juninho Capixaba e Bruninho.

Até que aos 38 minutos, Bruninho conseguiu ampliar e definir a vitória. Matheus Albino até fez outra grande defesa após cabeçada de Alerrandro, mas o rebote ficou nos pés de Bruninho, que não desperdiçou. Ele ainda teve chance de fazer o hat-trick ao sair livre na área, mas chutou para fora. O Botafogo não teve forças para reagir e o Red Bull Bragantino confirmou a vitória por 2 a 0.

FICHA TÉCNICA

RED BULL BRAGANTINO 2 X 0 BOTAFOGO

RED BULL BRAGANTINO – Cleiton; Andrés Hurtado, Lucas Cunha, Natan e Juninho Capixaba; Jadsom Silva (Gustavinho), Matheus Fernandes e Bruninho (Kawê); Artur, Popó (Alerrandro) e Sorriso (Eric Ramires). Técnico: Pedro Caixinha.

BOTAFOGO – Matheus Albino; Vidal, Gustavo Henrique, Diogo Silva e Jean; Tárik (Guilherme Madruga), Fillipe Soutto, Tomás Andrade (Lucas Oliveira) e Luiz Henrique (Gustavo Xuxa); Robinho (Edson Carioca) e Osman. Técnico: Adilson Batista.

GOLS – Bruninho, aos 14 minutos do primeiro tempo. Bruninho, aos 38 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Flávio Rodrigues de Souza

CARTÕES AMARELOS – Nenhum.

RENDA – R$ 127.655,00.

PÚBLICO – 4.867 pagantes.

LOCAL – Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista.