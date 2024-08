Com 150 hortas urbanas, Americana vira exemplo de fomento ao setor

Estado fará mapeamento de agricultores urbanos e pensará em políticas públicas com base num projeto do município americanense

A agricultura urbana de Americana, que conta com cerca de 150 hortas, servirá de referência para um projeto de fomento ao setor que será implementado em 2025 pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo.

A declaração foi dada por Mauricio Perissinotto, diretor da Regional de Piracicaba da Cati (Coordenadoria de Assistência Técnica Integral), do Governo do Estado, em entrevista ao LIBERAL, nesta sexta-feira (16).

Americana mapeou todos os produtores que cultivam em terrenos no município – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

“A Secretaria de Agricultura não tinha esse olhar, a gente pensava mais no rural e pouco no urbano. A partir do ano que vem a gente vai fazer um censo específico para o urbano para mapear este público e conseguir fazer políticas públicas. Americana vai servir como referência”, afirmou.

Ainda segundo o diretor, o setor necessita expandir e se profissionalizar, mas é carente de iniciativas, embora tenha grande importância para gerar empregos, renda e terminar com as áreas ociosas dos municípios.

O principal motivo para Americana se tornar referência na agricultura urbana é que após a reativação da Casa da Agricultura, em março de 2022, foi iniciado um mapeamento de todos os produtores que cultivam em terrenos localizados em bairros e conjuntos habitacionais.

O levantamento concluiu que a cidade tem cerca de 150 hortas, sendo quatro comunitárias – como no São Luiz e no Antônio Zanaga -, duas associações agrícolas e duas cooperativas.

Orientação

Aos produtores catalogados, a Secretaria de Meio Ambiente de Americana tem oferecido cursos de capacitação e orientado sobre técnicas e formas de conseguir financiamento para maquinários.

“Americana é uma das menores cidades em extensão territorial, por isso a agricultura urbana é importante. Não importa o tamanho do produtor, se é um grande produtor de soja ou um horticultor, existem linhas de crédito, cursos para que ele possa crescer”, comentou o secretário Fabio Renato de Oliveira.

De acordo com o secretário adjunto de Meio Ambiente, Neto Franzatto, os produtores que aceitam fazer a capacitação têm ganhado descontos no IPTU (Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana) e na conta de água e esgoto.

Já o chefe da Casa de Agricultura, Mauricio Santos Lima, apontou a necessidade de diversificar as culturas dos produtores e lembrou que esse tipo de agricultura pode ajudar na segurança alimentar da cidade.