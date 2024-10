Com 13 reeleitos, Câmara de Americana tem menor renovação na história

Índice de reeleição de vereadores nas eleições deste ano foi de 68%, valor consideravelmente maior que a média histórica do município, que é de 31%

Dos 19 vereadores que atualmente compõem a Câmara de Americana, 13 deles foram reeleitos neste domingo (6), ou seja, 68% do total.

O índice se tornou o maior da história – por consequência, a menor renovação -, superando os pleitos de 2008 e 2012, quando dos então 13 parlamentares, oito continuaram na legislatura. O levantamento foi realizado pela assessoria da Casa.

Segundo os dados, em números absolutos o recorde de reeleitos era de oito, registrado nas eleições de 2004, 2008, 2012 e 2020. Já em termos percentuais, o maior índice até então tinha sido verificado em 2008 e 2012, com 62%.

Ambas as marcas foram quebradas neste domingo. Ao todo, 13 parlamentares também estarão na próxima legislatura: Juninho Dias (PSD), Thiago Brochi (PL), Léo da Padaria (PL), Lucas Leoncine (PSD), Wagner Rovina (PL), Marcos Caetano (PL), Gualter Amado (PDT), Professora Juliana (PT), Pastor Miguel Pires (PRD), Leonora Périco (PL), Luiz da Rodaben (PRD), Leco Soares (Podemos) e Fernando da Farmácia (PSD).

Percentuais

Essa quantidade representa um índice de reeleição de 68%. O valor percentual é consideravelmente maior que a média histórica do município, que é de 31% – das 299 cadeiras disponibilizadas ao longo de 18 legislaturas (da 2ª até a 19ª), 92 foram ou serão ocupadas por reeleitos.

Por outro lado, as eleições de 1988 detêm o recorde de menos parlamentares reeleitos: apenas dois, de 19. Isso representa 11%.

O resultado deste ano foi impulsionado tanto pela migração de vereadores para a base do prefeito Chico Sardelli (PL), durante a janela partidária, quanto pelos resultados conquistados pela coligação do atual chefe do Executivo americanense, que também foi reeleito para o mandato de 2025 a 2028.

Na composição do Legislativo a partir do ano que vem, 15 parlamentares estarão em partidos da aliança de Chico: PL (5), PSD (3), PRD (3), Podemos (2) e Agir (2). Somados, eles reuniram 36.210 votos. Ao LIBERAL, neste domingo, o ex-deputado comemorou os resultados.

Ainda de acordo com a assessoria da câmara, Juninho Dias é o primeiro candidato a vereador a superar os 5 mil votos, o que o torna o mais bem votado na história. Outro recorde foi o de mulheres eleitas para as cadeiras: cinco, no total.