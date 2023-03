Com 120 empresas, Tecnotêxtil espera reunir 15 mil visitantes em Americana

Serão mais de 300 marcas representadas no evento, que ocorre até o próximo dia 10 - Foto: Divulgação

Pela primeira vez, a partir de terça-feira, Americana sedia a Tecnotêxtil Brasil, a feira de tecnologias para a indústria têxtil e de confecção. A sexta edição do evento será realizada até 10 de março, das 14 às 21 horas, na Fidam (Feira Industrial de Americana). A expectativa é atrair cerca de 15 mil visitantes.

Serão mais de 300 marcas representadas por 120 empresas do Brasil, Paquistão, Estados Unidos, Colômbia, Holanda, Índia, Turquia e China expondo seus produtos e serviços para o setor, em segmentos como: máquina de costura e de bordado, máquina de corte, fios, teares, tintas e substratos para impressão, máquina de impressão digital, acessórios, aviamentos, tags e etiquetas, malhas, peças, auxiliares químicos para acabamento e passadoria, software e energia solar.

Entre as empresas com presença confirmada na feira está a Franjas Zanini, com sede em Santa Bárbara d’Oeste. A indústria atua há mais de 20 anos no mercado nacional com foco na fabricação de aviamentos para decoração e moda.

“Estamos muito confiantes com a feira. Acreditamos que será a retomada dos eventos têxteis no interior do Estado de São Paulo”, afirma Igor Zanini, diretor da empresa. A Franjas Zanini apresentará na Tecnotêxtil uma nova coleção de produtos ecológicos e composto por fibras naturais. “Hoje, temos como objetivo focar a coleção em produtos sustentáveis”.

Direto de Blumenau (SC), a Silmaq, com unidades também em Maringá (PR), Recife (PE) e São Paulo, pretende ofertar ao mercado soluções focadas em produtividade e tecnologia e que facilitem a operação, reduzindo a necessidade de mão de obra especializada, afirma Ricardo Fischer, diretor comercial e operacional da indústria.

O grupo importa e comercializa máquinas de costura e bordado, equipamentos têxteis e produtos associados. É considerado um dos maiores fornecedores de equipamentos para a indústria. Ao todo, as marcas ocuparão uma estrutura de 8,5 mil metros quadrados.

Além das exposições, estão previstas aproximadamente 40 palestras dos mais variados temas e todas com acesso gratuito. E uma novidade, o Startup Corner On the Road, um espaço para conhecer as inovações que serão lançadas para o setor têxtil e de confecção.

Entre os nomes já confirmados estão as das empresas Aiper Pesquisa e Desenvolvimento de Bioprodutos Sustentáveis, Coleção Moda, Cosma Confecções, Libértecce, Protesto 24h Tecnologia em Cobrança, entre outras.

“Nossa expectativa de público é receber 15 mil visitantes e isso será muito importante, pois demonstra toda a pujança do nosso segmento têxtil e de confecção para São Paulo, Americana e toda a região que estamos trabalhando”, enfatiza Hélvio Roberto Pompeo Madeira, diretor-presidente do Febratex Group, promotor da feira.