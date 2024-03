Coluna ‘A Cidade É Nossa’, de J.C. Nascimento, completa 45 anos

O colunista J.C. Nascimento, com a primeira publicação de “A Cidade É Nossa” no LIBERAL - Foto: Claudeci Junior/Liberal

A relação do colunista J.C. Nascimento com o LIBERAL começou em 1964, na época como repórter de esportes, educação, polícia e política. Dez anos depois, após uma conversa com o fundador do Liberal, Jessyr Bianco, nasce sua coluna, “A Cidade É Nossa”, que completou 45 anos neste mês.

Entre seus arquivos pessoais, Nascimento ainda guarda a primeira edição impressa em que sua coluna foi publicada, em 15 de março de 1979. Desde o começo, os temas sempre foram livres.

“Quando comentei com o Dr. Jessyr sobre a ideia da página, ele sempre me deu a liberdade de escrever sobre os temas e assuntos que queria. Teve um período que pretendia parar com a coluna, porque estava passando um período difícil, e novamente o Dr. Jessyr insistiu para que continuasse, pois era um patrimônio do jornal. Fiquei muito honrado com esse comentário e nunca mais quis parar. Continuo escrevendo com o amor de sempre”, diz Nascimento.

Mesmo quando opta por fazer críticas ao Poder Público, ele escreve de uma maneira humorada e usa personagens criados para a coluna. Primeiro, vieram Fred, Quinzinho, tio Amin, dona Lucídia, professor Florindo e Xandão.

Com o tempo, surgiram Dr. Bastião, Tomógenes, Madrecita, Caxamba, tia Adelaide, Freeman Lancer, Timaio, Osnofa, seu Dotô e Beppo.

Segundo o autor, vários personagens foram inspirados em pessoas próximas. “Algumas até sabem, mas a maioria desconhecem tudo isso”, afirma.

Para enviar os arquivos ao jornal, eles os salvava em pen drive, por e-mail e hoje, na maioria das vezes, os textos são encaminhados ao editor Reginaldo Gonçalves por WhatsApp. A coluna é publicada na edição virtual do LIBERAL às quartas e no jornal impresso aos sábados.

“A marca registrada da página é a proximidade de J.C. Nascimento com os seus leitores e, com os anos, ele passou a ganhar a confiança deles por meio de sua credibilidade”, diz Reginaldo.

Em 15 de março de 2004, quando “A Cidade É Nossa” tinha 25 anos, Nascimento recebeu uma moção de congratulações da Câmara Municipal pelo jubileu de prata da coluna.

“A coluna do jornal mescla curiosidades, homenagens aos leitores, histórias dos nomes das ruas da cidade e palavras religiosas de otimismo”, afirma o autor da honraria, o então vereador Antonio Carlos Sacilotto.

Atualmente, com “8.0” de idade, como ele mesmo define, Nascimento afirma que não consegue se afastar das suas linhas. “Escrever, para mim, é algo muito forte, não tenho planos de parar e vou continuar escrevendo enquanto conseguir”.