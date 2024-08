Coletores reduzem 98% do despejo de esgoto na margem esquerda da Gruta Dainese, em Americana

As obras de saneamento da Gruta Dainese, em Americana, tiveram mais uma etapa concluída nesta segunda-feira (12), com a finalização da instalação dos coletores na região. Segundo o DAE (Departamento de Água e Esgoto), a conclusão desse serviço elimina 98% do despejo de esgoto na margem esquerda do córrego.

Segunda etapa das obras de saneamento da Gruta Dainese foi finalizada – Foto: Secom/Divulgação

Os trabalhos se concentraram na Avenida Serra do Mar e nas ruas Florindo Cibin, João Martim Milena, da Concórdia e Maria Amélia dos Santos Stefani. Ao todo, a autarquia implantou 4,2 km de coletores no Parque Gramado e 1,6 km no Jardim da Paz.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Com a obra, os resíduos serão destinados diretamente à ETE (Estação de Tratamento de Esgoto) da Balsa. Essa mudança vai acabar com três grandes pontos de lançamento de esgoto in natura no Córrego da Gruta, além de possibilitar a desativação da EE (Estação Elevatória) do Jardim da Paz.

O investimento nessa fase é de R$ 4,66 milhões, recurso proveniente do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) do governo federal.

Essa foi a segunda etapa de intervenções na margem esquerda. A terceira e última consiste na instalação de três EEEs em linha, com investimento aproximado de R$ 3,5 milhões por parte do DAE, com previsão de início das obras para o próximo ano.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

A previsão inicial era terminar todas as obras da margem esquerda até o final deste ano. O atraso, de acordo com a autarquia, “foi em decorrência do andamento das obras mesmo, como condições climáticas e detalhes verificados durante a execução.”

A primeira etapa teve investimento de R$ 500 mil e contrapartida da empresa Loteamento Industrial Jair Zanaga para a instalação dos coletores finais do esgoto, desde a ETE da Balsa até a Rua Florindo Cibin.

Depois, a autarquia também fará intervenções na margem direita, com a instalação de coletores e a construção de uma nova ETE (Estação de Tratamento de Esgoto) para tratar os resíduos dos bairros Morada do Sol, Parque das Nações e São Roque.