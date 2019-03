Coletores de lixo são homenageados na Câmara

Foto: Câmara de Americana - Divulgação.JPG

A Câmara de Americana homenageou, durante a sessão desta quinta-feira, dois coletores de lixo que salvaram um ciclista durante enchente na Avenida Brasil, no último sábado. Um vídeo que mostra o momento do salvamento circulou pela internet. O homem estava se segurando em um vaso no cruzamento com a Rua São Salvador para não ser arrastado.

Everson Soares Moreira, 33, saltou do caminhão de lixo, pegou o homem no colo e o transportou até o outro lado da rua, enquanto Welinton de Castro Araújo, 29, empurrou a bicicleta.

Um carro da Gama tentava ajudar. Mas, segundo Everson, a enxurrada estava muito forte, e os guardas estavam com dificuldades de abrir a porta. De acordo com Everson, o homem lhe disse que estava ali há uma hora.

Os dois foram muito elogiados pelos vereadores não apenas pela atitude, mas também pela naturalidade e velocidade com que agiram. Depois de botar o ciclista em segurança, ambos subiram imediatamente no caminhão, como se nada tivesse acontecido.

O “único” preparo físico dos dois coletores são os 25 a 30 km que percorrem diariamente atrás do caminhão.