Coletor do jogo do bicho é preso com R$ 56 mil no porta-malas em Americana

Um homem de 60 anos foi preso, nesta quarta-feira (26), com R$ 56 mil no porta-malas de um carro no Jardim Brasília, em Americana.

Aos policiais militares que o abordaram, ele teria dito que era coletor do jogo do bicho – de onde seria o dinheiro – e teria oferecido suborno para que não fosse detido. Nesta quinta-feira (27), após passar por audiência de custódia, o idoso foi solto.

Abordagem ocorreu na Rua Francisca Coral Chiquinho, perto da saída para a SP-304

A abordagem ocorreu na Rua Francisca Coral Chiquinho, próximo à saída para a Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), durante a tarde desta quarta.

O homem estava em um carro que chamou a atenção dos policiais. Ao ser parado e questionado pelos PMs, ele revelou que tinha dinheiro no porta-malas do veículo e que seria proveniente do jogo do bicho, prática que é considerada uma contravenção no Brasil.

No porta-malas e com o motorista, os policiais encontraram máquinas de cartão, cheques, mais de 300 extratos de jogo do bicho e bolsas com dinheiro, que somaram quase R$ 57 mil.

Segundo informações do boletim de ocorrência, questionado informalmente, o homem afirmou que é coletor do jogo do bicho há 10 anos e que faz a chamada “recolha” dos jogos e do dinheiro durante a semana por R$ 5 mil por mês, nos bairros São Francisco e Santa Rita, em Santa Bárbara d’Oeste. Ele admitiu ainda que já foi detido anteriormente pela mesma situação, mas não revelou para quem entregaria o dinheiro.

Segundo os policiais, durante a abordagem, o idoso teria dito a um dos PMs que, se fosse liberado, poderiam ficar com todo o dinheiro. Por conta disso, ele foi autuado pelo crime de corrupção ativa.

Ao passar por audiência de custódia nesta quinta-feira, o juiz da 2ª Vara Criminal de Americana, Eugênio Augusto Clementi Junior, determinou a soltura desde que o idoso cumpra medidas cautelares.

“Ele foi colocado em liberdade na audiência de custódia, pois não há motivos para que fique preso. Foi abordado por volta do meio dia e somente foi levado à delegacia mais de duas horas e meia depois, o que é muito estranho”, comentou o advogado William Oliveira, que representa o idoso.

“Não ofereceu dinheiro para os policiais e não teria motivos para fazer isso, pois dificilmente seria preso com o que disseram ter encontrado com ele”, afirmou.