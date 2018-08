Colégio Vocacional foi um marco na cidade

Apesar de curto, existe um período da história de Americana que é frequentemente lembrado com carinho e orgulho por moradores da cidade, principalmente por aqueles que já viviam por aqui na década de 1960: por oito anos, o Colégio Vocacional mudou a maneira de se fazer educação no município. Com disciplinas em período integral que iam muito além das tradicionais, a escola ajudava na formação crítica e pessoal de seus alunos – justamente um dos motivos que levou a seu fim pelas mãos da Ditadura Militar, que o considerou “subversivo”.

Foto: Reprodução - Livro Revolucionou e Acabou

“O Vocacional prezava pela cooperação e engajamento”, lembrou o filósofo, escritor e ex-aluno do colégio, Ary Meirelles Jacobucci, autor do livro “Revolucionou e Acabou? Breve etnografia do Ginásio Estadual Vocacional de Americana”, lançado em 2002. “A escola tradicional não se importava muito com o que estava acontecendo na sociedade, ao passo que o Vocacional influenciava para que o aluno se engajasse. Assuntos do cotidiano da época, como a Guerra Fria, eram tema de aulas e debates”, reforçou.

Os Colégios Vocacionais surgiram em 1962, idealizados sob um projeto educacional concebido pela pedagoga Maria Nilde Mascellani. Americana fez parte da primeira leva de escolas abertas: além dela, São Paulo (no bairro do Brooklin) e Batatais também receberam colégios desse tipo. Depois, outras três cidades receberam unidades (Rio Claro, Barretos e São Caetano do Sul). “Americana foi escolhida porque o governador da época, Carvalho Pinto, era amigo do prefeito Cid Marques. Além disso, a cidade era um dos maiores polos têxteis da América do Sul”, apontou Jacobucci.

O termo Vocacional, no entanto, não estava ligado ao aprendizado de uma profissão, como faz parecer, e sim porque o sistema visava formar alunos livres, críticos e criativos, que permitia a emancipação intelectual desses estudantes ainda na juventude. “Era uma proposta extremamente renovadora e revolucionária para a época”, contou o ex-aluno.



































































Aulas em período integral era diferencial

Localizado onde atualmente fica o colégio João XXIII, na Rua Duque de Caxias, no bairro Santa Catarina, o Vocacional abriu as portas em 1962 para 90 alunos, divididos em três salas de 30 estudantes mistos (15 meninos e 15 meninas), algo visto como um grande avanço para a época. Jacobucci participou da turma inaugural do Geva (Ginásio Estadual Vocacional de Americana) e lembra com carinho daquele momento. Foto: Reprodução - Livro Revolucionou e Acabou

“Terminei o Grupo Escolar [hoje conhecido como Ensino Fundamental II] com 11 anos e fiz o exame de admissão para o Vocacional, que era de período integral. Era a primeira vez que uma escola pública oferecia ensino integral, então foi uma revolução. Minha mãe era professora primária, conhecia sobre educação, ficou encantada com o projeto, com as disciplinas diferenciadas, etc”, disse.

Diferente das demais escolas, as aulas eram dadas com os alunos em círculo, lembra o ex-aluno e filósofo. “Não era em fileiras como é até hoje, o que Paulo Freire chama de ‘educação bancária’, que preza a memorização e o arquivamento”. As aulas eram voltadas à criatividade do aluno, e além das disciplinas comuns, como português, matemática e geografia, havia também oficina de artes plásticas, práticas comerciais e agrícolas, teatro, entre outras. “Era um período integral, mas com recursos para manter a criança ocupada por todo o tempo. Foi a única escola que eu vi onde os alunos pulavam o muro para entrar, não para fugir”, brincou Jacobucci. Foto: Reprodução - Livro Revolucionou e Acabou (2)

“Além disso, havia uma disciplina chamada estudos sociais, que era o carro-chefe, onde fazíamos o estudo do meio – uma coisa que não existia na escola tradicional”, relembrou o ex-aluno. Segundo Jacobucci, a disciplina levava os alunos para estudos fora da sala de aula. “Se o assunto era uma siderúrgica, por exemplo, a gente ia visitar. O mesmo valia para rios, vegetação, relevo… Nós planejávamos dentro da sala de aula e ia ver ‘in loco’. Na volta, montávamos grupos e tínhamos que apresentar para todos os alunos”. Foto: Reprodução - Livro Revolucionou e Acabou

Ditadura considera modelo do Geva subversivo

O início do fim do Geva (Ginásio Estadual Vocacional de Americana) se deu após o Golpe Militar de 1964, com a deposição do presidente João Goulart pelos militares. A justificativa? O governo tachou o modelo da escola como subversivo. Conflitos ideológicos afloraram dentro das unidades, com pessoas pró e contra o regime militar. Em Americana, um grupo de professores foi demitido e dois deles denunciaram o Vocacional para o exército, alegando que ele formava comunistas. O colégio ainda durou até 1969, quando foi oficialmente encerrado pela Ditadura Militar.

“O vocacional despertava nos alunos esse pensamento mais crítico, inquieto, e isso era o que menos o governo da época queria”, lembrou Jacobucci. “Fazer o estudante ‘pensar’, descobrir as mazelas do País, era visto como um ato comunista, subversivo e perigoso pelo Governo Militar”, salientou.

Em junho de 1969, o diário oficial publicou a ameaça de destituição das professoras Maria Nilde e Aurea Cândida Sigrist de Toledo Piza, ex-diretora do Geva. No documentário “Vocacional, uma Aventura Humana”, Aurea relembra o caso. “Maria Nilde foi à delegacia e o general responsável tentou convencê-la a assinar alguma coisa, dizendo que eu era comunista ou rolaria a cabeça dela. E ela disse: ‘Então rola a minha cabeça’”. A destituição oficial da pedagoga ocorreu no dia seguinte e, após essa publicação, todos os colégios foram fechados. Em São Paulo e Americana, o exército invadiu as escolas e professores foram presos. Em 1970, o Vocacional já não existia mais.