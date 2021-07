Colégio Objetivo de Americana abre inscrições para provas de bolsas do pré-vestibular noturno

Prova de bolsas oferece desconto de até 100%; curso com duração de cinco meses prepara estudantes para entrarem nas melhores universidades do País

O Colégio Objetivo de Americana está com inscrições abertas totalmente gratuitas para a prova de bolsas do semiextensivo pré-vestibular noturno, curso preparatório para o ingresso de alunos nas faculdades mais disputadas do País. As provas podem ser feitas presencialmente, no dia 22 de julho, às 19h ou, de forma on-line e também presencial, no dia 24 de julho, às 10h.

Colégio vai oferecer bolsas de até 100% – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Para se inscrever em um dos dois dias de prova, o interessado deverá entrar em contato pelo site www.objetivoamericana.com.br, pelo WhatsApp (19) 97131-2378 ou pelo telefone 3478-8080. As inscrições se encerram no dia 21 de julho. A prova será composta de 50 testes de múltipla escolha e terá duração de três horas.

As aulas do pré-vestibular têm início no dia 26 de julho com encerramento previsto para 17 de dezembro deste ano. Os alunos poderão optar por aulas presenciais ou on-line ou, até mesmo, por ensino híbrido. No início do curso, os estudantes passarão por nivelamento para aprender ou revisar os conteúdos das séries anteriores.









Durante o semiextensivo, os alunos terão acesso a aulas ao vivo e gravadas; aulas com ênfase nas disciplinas de maior peso nos vestibulares; cadernos de atividades específicos, fichas-resumo e livros da Coleção Objetivo, com mais de 25 mil exercícios redigidos; simulados especiais, com questões de múltipla escola e dissertativas, no formato das principais provas (Fuvest, Unicamp, Unesp e Enem, entre outras); plantão de dúvidas; laboratório de redação; e planejamento e orientação individual.

O Colégio Objetivo Americana fica localizado na Avenida da Saúde, nº 833, no jardim Nossa Senhora de Fátima.

Painel de Negócios: conteúdo patrocinado produzido pelo LIBERAL sob demanda para clientes. Entre em contato pelo comercial@liberal.com.br ou no WhatsApp (19) 99708-8831.